Sudan Doktorlar Ağı: Faşir'deki camiye İHA saldırısında 43 kişi öldü

Sudan Doktorlar Ağı, HDK'nin Faşir'deki camiye İHA ile düzenlediği saldırıda 43 kişinin yaşamını yitirdiğini, sivillerin korunması ve insani yardım çağrısı yapıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:51
Olay

Sudan Doktorlar Ağı, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) ülkenin batısında bulunan Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'deki bir camiye insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 43 kişi'nin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ağdan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün erken saatlerde HDK, Kuzey Darfur eyaletinin Faşir kentinde sabah namazı sırasında bir camiyi İHA'yla hedef alarak korkunç bir katliam gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda yaşlı erkekler ve gençler de dahil olmak üzere ibadet eden 43 kişi hayatını kaybetti, diğerleri ise ağır yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası ve insani hukuku ihlal eden bu "vahşi suçun" şiddetle kınandığı belirtilerek, silahsız sivillerin hedef alınmasının, "tam teşekküllü savaş suçu" olduğu ve "faillerinin alnına kara leke sürdüğü" vurgulandı.

Tepkiler ve çağrılar

Açıklamada, uluslararası toplumdan, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve tüm ilgili kurumlardan bu suçların durdurulması için ciddi baskı yapmaları istenerek, sivillerin korunması, acilen insani koridorların açılması ve felakete uğramış şehre gıda ve ilaç sağlanması için çağrı yapıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah camiye yapılan saldırı dehşet vericidir" ifadesini kullandı. Yıldız, kuşatma altındaki sivillerin açlık ve hastalıklarla karşı karşıya olduğunu, şiddetin arttığını belirterek, "Dünya, şimdi harekete geçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda caminin hasar aldığı ve onlarca cenazenin olduğu görülüyor.

