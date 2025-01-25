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Sudan'ın Faşir Şehrinde Hastaneye Dron Saldırısı: 70'ten Fazla Ölü

Faşir'deki hastaneye düzenlenen dron saldırısında 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti, acil bölüm hizmet veremez hale geldi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 17:59
Sudan'ın Faşir Şehrinde Hastaneye Dron Saldırısı: 70'ten Fazla Ölü

Faşir'deki Dron Saldırısında 70'ten Fazla Ölü

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehrinde bir hastaneye yönelik gerçekleştirilen dron saldırısında 70'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sudan Haber Ajansı (SUNA) tarafından aktarılan habere göre, Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, saldırının Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından Suudi Hastanesi’nin acil bölümüne yapıldığını açıkladı.

Acil Servis Hizmet Dışı Kaldı

Minawi, yaptığı paylaşımda, saldırıda 'acildeki tüm hastaların, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 70'ten fazla hastanın yaşamını yitirdiğini' belirtti. Ayrıca, hastanede meydana gelen hasar ile kan izlerine dikkat çeken fotoğraflar paylaştı.

Faşir Direniş Komiteleri ise yaptığı açıklamada, 67 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralılar ve refakatçilerin de bu kayıplar arasında olduğunu duyurdu. Saldırı sonucunda hastanenin acil bölümünün hizmet veremez hale geldiğini kaydedildi.

Sudan'daki Savaş ve İnsani Kriz

Sudan'da 15 Nisan 2023 tarihi itibarıyla ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasında süregelen anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar başlamıştır. Bu çatışmalar, askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki görüş ayrılıklarıyla alevlenmiştir. Birleşmiş Milletler, Sudan'daki savaşın sonucunda 20 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor.

Savaşın patlak vermesinin ardından 3 milyondan fazla kişi ülkeyi terk ederken, 9 milyona yakın kişi iç göç etmek zorunda kaldı. Ülkenin 25 milyondan fazla insanı ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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