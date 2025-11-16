Şuhut'ta Cumartesi Pazar Duası Geleneği Sürüyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hafta sonu kurulan semt pazarı, uzun yıllardır süregelen Cumartesi Pazar Duası geleneğiyle açıldı.

Haftalık ritüel: birlik, bereket, huzur

Her hafta olduğu gibi bu hafta da gerçekleştirilen dua, ilçede birlik, bereket ve huzurun simgesi olarak öne çıktı. Vatandaşların ve esnafın yoğun katılımıyla yapılan törende, esnafa helal ve bereketli kazanç, halkın sağlık, huzur ve güvenliği ile ilçenin bolluk ve refahı için niyazda bulunuldu.

Geleneğin mimarı: Abdullah Şenbabaoğlu

Merhum Abdullah Şenbabaoğlu tarafından yıllar önce başlatılan bu uygulama, Şuhut'ta örnek bir sosyal dayanışma kültürünün oluşmasına vesile oldu. Bugün de devam eden pazar duası geleneği, hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.

