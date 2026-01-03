Şuhut’ta dondurucu soğuk: Gali Çayı buz tuttu

Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle ilçedeki Gali Çayı yüzeyi buzla kaplandı.

Soğuk havanın etkisiyle çayın yüzeyini ince buz tabakası kaplarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. İlçe genelinde hissedilen sert soğuk, vatandaşlara zor anlar yaşatırken özellikle sabah saatlerinde oluşan buzlanma sürücülerin trafikte ilerlemesini zaman zaman güçleştirdi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent genelindeki soğuk havanın yarın yerini güneşli ve sıcak bir havaya bırakacağı, termometrelerin yeniden yükselişe geçeceği belirtildi.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN DONDURUCU SOĞUKLAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. HAVA SICAKLIĞININ GECE SAATLERİNDE EKSİ 15 DERECEYE KADAR DÜŞMESİYLE BİRLİKTE İLÇEDEKİ GALİ ÇAYI BUZ TUTTU.