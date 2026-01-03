DOLAR
Şuhut’ta dondurucu soğuk: Gali Çayı buz tuttu

Şuhut'ta gece sıcaklıkları eksi 15 dereceye düşerken Gali Çayı buz tuttu; sabah buzlanması trafikte zorluk yarattı, meteoroloji yarın güneşli ve sıcak hava bekliyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:35
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:41
Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle ilçedeki Gali Çayı yüzeyi buzla kaplandı.

Soğuk havanın etkisiyle çayın yüzeyini ince buz tabakası kaplarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. İlçe genelinde hissedilen sert soğuk, vatandaşlara zor anlar yaşatırken özellikle sabah saatlerinde oluşan buzlanma sürücülerin trafikte ilerlemesini zaman zaman güçleştirdi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent genelindeki soğuk havanın yarın yerini güneşli ve sıcak bir havaya bırakacağı, termometrelerin yeniden yükselişe geçeceği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

