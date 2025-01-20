Süleyman Demirel Müzesi Ziyaretçi Rekoru Kırdı

Süleyman Demirel Müzesi'nde Ziyaretçi Patırtısı

Türk siyasetinin unutulmaz ismi, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, sahip olduğu müzede yoğun ilgiyle karşılanıyor. Isparta'daki Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, 2024 yılında 32 bin 200 ziyaretçiyi ağırladı. Bu sayı, 2023 yılında 31 bin 867 olan ziyaretçi sayısının üstünde bir artış sağladığını gösteriyor.

Demirel'in Siyasi Mirası

Demirel'in doğduğu İslamköy'de bulunan müze, ziyaretçilerini Türkiye'nin demokrasi tarihine ışık tutan bir yolculuğa çıkarıyor. 17 bin metrekare açık ve 6 bin metrekare kapalı alana yayılmış olan müzede, Demirel'in siyasi hayatına ait birçok materyal yer alıyor.

Müze, iki bölümde Demirel'in Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde biriktirdiği belgeleri sergiliyor. Ziyaretçiler, Demirel'in icraatlarının yanı sıra Türk siyasi tarihinin önemli belgelere de ulaşma imkanı buluyor.

Ziyaretçileri Bekleyen Nadir Eserler

Müzede Demirel'e ait çeşitli fotoğraflar, bal mumundan heykeli, siyasi geçmişini yansıtan gazete manşetleri ve smokini yer alıyor. 26 Ekim 2014'te kapılarını açan müzede ayrıca 46 bin kitap, 42 bin gazete ve dergi, 6 milyon belge, 8 bin hediyelik eşya, 4 bin tablo, 6 bin videoteyp kaset ve 126 bin fotoğraf ziyaretçileri bekliyor.

Demirel'in tarihi mirasına tanıklık etmek ve Türk siyasetine dair derin bir anlayış kazanmak isteyenler için bu müze, eşsiz bir fırsat sunuyor.

Türk siyasetinde "baba" olarak anılan ve renkli kişiliğiyle tanınan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in memleketi Isparta'daki müzesini 2024'te 32 bin 200 kişi ziyaret etti.

Türk siyasetinde "baba" olarak anılan ve renkli kişiliğiyle tanınan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in memleketi Isparta'daki müzesini 2024'te 32 bin 200 kişi ziyaret etti.