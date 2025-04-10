Süleymanpaşa'da Yangın: Kullanılamaz Hale Gelen Ev- Tekirdağ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde Korkutan Yangın

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Çiftlikönü Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir ev, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkardı. Olayın ürkütücü boyutları itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın Anında Hızla Müdahale

Yangın ihbarıyla birlikte bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başarılı çalışması sayesinde, alevlerin bitişikteki diğer evlere sıçraması önlendi. Ancak, söz konusu ev olay sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili başlatılacak olan soruşturmanın, yangının çıkış nedenini belirlemesi bekleniyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tek katlı bir ev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tek katlı bir ev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.