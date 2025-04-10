DOLAR
37,91 0,19%
EURO
42,47 -2,16%
ALTIN
3.848,48 -2,34%
BITCOIN
3.002.047,8 4,55%

Süleymanpaşa'da Yangın: Kullanılamaz Hale Gelen Ev- Tekirdağ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir yangında kullanılmayan bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın ihbarıyla itfaiye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 17:02
Süleymanpaşa'da Yangın: Kullanılamaz Hale Gelen Ev- Tekirdağ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde Korkutan Yangın

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Çiftlikönü Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir ev, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkardı. Olayın ürkütücü boyutları itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın Anında Hızla Müdahale

Yangın ihbarıyla birlikte bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başarılı çalışması sayesinde, alevlerin bitişikteki diğer evlere sıçraması önlendi. Ancak, söz konusu ev olay sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili başlatılacak olan soruşturmanın, yangının çıkış nedenini belirlemesi bekleniyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tek katlı bir ev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin...

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tek katlı bir ev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tek katlı bir ev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin...

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tek katlı bir ev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

1-2-3 Çocuklu Hanelere 5.000 TL Destek Paketi

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 'Barış Abi Ne Dersin Bu Zamane İşlerine?' Etkinliği Rüzgar Gibi Geçti
2
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Van Sanayi Siteleri Temel Atma Töreni'nde Konuştu
3
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 7 Filistin Evinin Yıkımını Gerçekleştirdi
4
Samsun Atakum'da İnşaat Yanında Yol Kısmen Çöktü
5
Iraklı Ressam Selman Kerim'den Sıradışı Çivi ve Piksel Sanatı
6
Namibya'dan Vize Zorunluluğu: ABD, İngiltere ve 31 Ülkeye Uygulanacak
7
CHP'li Aylin Nazlıaka'dan Marmara Cezaevi'ndeki Tutuklulara Destek Ziyareti

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

1-2-3 Çocuklu Hanelere 5.000 TL Destek Paketi

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak