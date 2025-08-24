Sultanahmet Tramvay Durağında Cüzdan Hırsızı Suçüstü Yakalandı, Tutuklandı

Sultanahmet Tramvay Durağında Cüzdan Hırsızlığı

Şüpheli Suçüstü Yakalandı ve Tutuklandı

Fatih'te, Sultanahmet Tramvay Durağı'nda meydana gelen olayda, bir turistin cüzdanını çalarken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişiyi takip etti ve tramvaya binmek üzere olan turistin çantasından cüzdanı çalan zanlıyı suçüstü yakaladı.

Emniyete götürülen zanlının İ.T. olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede İ.T.'nin daha önce "hırsızlık" suçları kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlının polis ekiplerince suçüstü yakalanma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.