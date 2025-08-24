DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.687.768,77 0,37%

Sultanahmet Tramvay Durağında Cüzdan Hırsızı Suçüstü Yakalandı, Tutuklandı

Sultanahmet Tramvay Durağı'nda turistin cüzdanını çalarken Güven Timleri tarafından suçüstü yakalanan İ.T., adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 10:15
Sultanahmet Tramvay Durağında Cüzdan Hırsızı Suçüstü Yakalandı, Tutuklandı

Sultanahmet Tramvay Durağında Cüzdan Hırsızlığı

Şüpheli Suçüstü Yakalandı ve Tutuklandı

Fatih'te, Sultanahmet Tramvay Durağı'nda meydana gelen olayda, bir turistin cüzdanını çalarken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişiyi takip etti ve tramvaya binmek üzere olan turistin çantasından cüzdanı çalan zanlıyı suçüstü yakaladı.

Emniyete götürülen zanlının İ.T. olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede İ.T.'nin daha önce "hırsızlık" suçları kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlının polis ekiplerince suçüstü yakalanma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da görme engelli çocuklar havuzla tanıştı: Yüzme eğitimi başladı
2
İzmir'de Gelin, Kayınvalidesine Karaciğerini Bağışladı
3
İsrail Ordusu Mugayyir'den Çekildi: 3 Günlük Kuşatma ve Geniş Yıkım
4
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 218 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
5
Bakan Göktaş'tan Mersin kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı
6
İzmir Balçova'da Kayıp 70 Yaşındaki Sevin Bekiroğlu'nun Cesedi Bulundu
7
Memur-Sen Hakem Kurulu'na Başvurmayacak: 8. Dönem Toplu Sözleşmede Uzlaşmazlık

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı