Sultandağı'nda Kış Tedbirleri Toplantısı: Karayolları İçin Önlemler

Sultandağı'nda Kış Tedbirleri Toplantısı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde gerçekleştirilen Kış Tedbirleri toplantısında, özellikle karayollarında ulaşımın aksamaması için alınacak tedbirler ele alındı.

Toplantıya katılanlar

Toplantıya Çay Kaymakamı ve Sultandağı Kaymakam Vekili Hasan Hüsnü Türker başkanlık etti. Toplantıda ayrıca İlçe Jandarma Komutanı Vekili M. Kadir Kara, İlçe Emniyet Müdürü Turan Aslan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Karataş ve ilgili kurum amirleri hazır bulundu.

Alınan kararlar ve değerlendirmeler

Toplantıda kar, don, buzlanma gibi olumsuz hava şartlarına karşı alınacak önlemler değerlendirildi. Görüşülen başlıca konular arasında yolların açık tutulması, acil müdahale ekiplerinin hazır bulundurulması, enerji kesintilerinin önlenmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yapılacak çalışmalar yer aldı.

Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, güvenli trafik akışı, can ve mal güvenliğinin sağlanması ile kış mevsiminin sorunsuz geçirilmesinin birinci hedef olduğunu belirtti.

