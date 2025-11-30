Sultangazi'de 8. Hamsi Festivali: Tonlarca Hamsi ve Coşku

Karadeniz ezgileri, uzun kuyruklar ve yoğun katılım

Sultangazi Belediyesi ile Sultangazi Rizeliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen 8. Hamsi Festivali, Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte tonlarca hamsi ve kilolarca hamsi vatandaşlara ikram edildi; alanda Karadeniz ezgileri yükseldi, şenlik havası tüm gün sürdü.

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bu meydan bizim için birlik beraberliğin sembolü. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli çok önemli bir süreci başlattılar; millet adına devlet adına Terörsüz Türkiye adı altında. Bu vatanın yaşayanlarının elbette huzur içerisinde refah içerisinde barış içerisinde yaşıyoruz ama huzurun ve refahın da barışın da daha iyi olması için büyük bir süreç başlattılar. Şehitlerimiz olmasın, bundan sonra milletimiz bu konuda tedirgin olmasın gözyaşı akıtmasın diye bir süreç başlatıldı. Terörsüz Türkiye inşallah bu sürecin başarılı olmasını canı gönülden hepimiz temenni ediyoruz. Türkiye’nin geleceği için çok önemli bir süreçtir bu. Bu sürece Sultangazi olarak bizler her daim sahip çıkıyor. Sultangazi 81 vilayetin güzel insanlarını huzur içerisinde barış içerisinde kardeşlik içerisinde yaşadığı çok güzel bir şehir, çok güzel bir ilçe. Bu barışın bu kardeşliğin devam etmesi için bizim üzerimize düşen hangi sorumluluk varsa alıyoruz bundan sonra da almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Ali Kerem Şahin, "Buraya geldim şuradaki Osmanlı macununu yedim. Tadımlara baktım. Her şeyi yaptım çay da içtim. Şimdide burada hamsi ekmek yiyeceğim" dedi.

Festivale bebeği ile gelen Hayrunnisa Yazıcı, "Sultangazi Belediyesine 8. Hamsi Festivali’ni düzenlediği için çok teşekkür ederim. Geldik buraya Rize’nin hamsisini yedik. Çok teşekkür ederim" dedi.

Festivalden çok memnun Rizeli Fatma Yazıcı ise, "Duydum geldim Sultangazi’ye. Sultangazi’nin çok kenar bir yerinde oturuyoruz. Ama hizmetlerden çok memnunuz" diye konuştu.

Gün boyu devam eden etkinlikte vatandaşlar hamsi ikramı için uzun kuyruklar oluşturdu. Karadeniz oyunları, müzikler ve sahne performansları festivalin coşkusunu artırdı.

