Sultangazi'de Eşini Vurup Cesedini Aracına Koyduğu İddia Edilen Zanlı Tutuklandı

Sultangazi'de Eşini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Sultangazi'de, boşanma aşamasındaki eşini silahla vurup cesedini aracına koymakla suçlanan Engin Ç., polis tarafından tutuklandı. Olayın tanıkları ve toplanan deliller, cinayetin ardındaki detayları gün yüzüne çıkardı.

Gözaltı Süreci ve Adli Sonuç

Dün meydana gelen olayda, polis ekipleri kontrol noktasında durdurmak istedikleri 35 AS 0264 plakalı otomobilin sürücüsü Engin Ç.'nin dur ihtarına uymaması üzerine takip başlattı. Araç, Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde önü kesilerek durduruldu. Yapılan aramada, Engin Ç.'nin eşinin, Ayşe Ç., cesedi bulundu.

Engin Ç., olayın hemen ardından gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle hakimliğe gönderildi.

Cinayet Öncesi Gelişmeler

Polis ekiplerinin keşifleri sonucu, Ayşe Ç.'nin İstanbul Adliyesi'nde boşanma dilekçesi verdiği tespit edildi. Eşine telefonla ulaşan Ayşe Ç.'nin, bunun için imza vermesi gerektiğini belirtmesi üzerine, Engin Ç. adliyedeki işlemlerinin ardından eşini Alibeyköy'de otogara bırakmak için aracına aldı. Burada aralarında çıkan tartışma sonucunda Ayşe Ç.'yi vurduğu açıklandı.

Olayın Görgü Tanıkları ve Medya İlgisi

Polis, Engin Ç.'nin yakalanmadan önce aracına yol kenarında durakladığı anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırmadan önce detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

Engin Ç.'nin “eşe karşı kasten öldürme” suçundan tutuklanmasına, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından karar verildi.