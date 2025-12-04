Sultangazi'de Kapüşonlu Hırsızlar: Onlarca Çift Ayakkabı Çaldılar

Sultangazi’de kapüşonlu hırsızlar, Sultançiftliği ve 50. Yıl mahallelerinde apartmanlardan onlarca çift ayakkabı çaldı; olaylar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:05
Güvenlik kameraları hırsızlık anlarını saniye saniye kaydetti

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kapüşonlu iki şüpheli, iki ayrı adrese girerek onlarca çift ayakkabı çaldı. Olaylar, apartmanlardaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sultançiftliği Mahallesi'nde gerçekleştirilen ilk hırsızlıkta, şüpheli apartmana girip katları tek tek gezerek beğendiği ayakkabıları yanındaki poşete doldurdu ve binadan ayrıldı.

50. Yıl Mahallesi'ndeki olayda ise diğer şüphelinin apartman girişinin güvenlik şifresini önceden öğrendiği, şifreyi girip içeri girdikten sonra girişteki ayakkabı dolabından pahalı ayakkabıları poşetine koyduğu görüldü. Bu şüphelinin kamerayı fark edip yüzünü kapüşonuyla gizlemeye çalıştığı görüntülere yansıdı.

Görüntülerde her iki şüphelinin de sakin ve rahat tavırlar sergilediği, eylemlerini gizlemeye yönelik sınırlı çaba gösterdikleri dikkat çekiyor. O anlar apartman kameralarına saniye saniye yansıdı ve olaylar net şekilde kayda geçti.

Önemli noktalar: Şüpheliler kapüşonlu, yakaladıkları ayakkabıları poşetlere doldurarak çaldılar; olaylar Sultançiftliği ve 50. Yıl mahallelerindeki farklı apartmanlarda gerçekleşti.

