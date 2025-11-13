Sultangazi'de 'musluk' tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü: 18 yaşındaki genç yaralandı

Sultangazi'de 'musluk' tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü

Olayın gelişimi

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde, 10 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 civarında bir tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. İddiaya göre, geçen cumartesi yaşanan su kesintisi nedeniyle işletme sahibi çalışanlarını muslukları kapatmaları konusunda uyarmıştı. Ancak musluklardan birinin açık kalması sonucu işyerine su bastı.

Pazartesi sabahı musluğun açık kaldığını gören işletme sahibi ile stajyer Alim Y.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ayrılan stajyer, kısa süre sonra babası ve abisiyle birlikte işyerine geri döndü. O esnada şahıslar, iddialara göre işyeri önündeki çalışanlara saldırdı.

Olayda, sabıkalı olduğu öğrenilen baba Ferhan D. ve iki oğlu, işletme sahibinin oğlu 18 yaşındaki K.B.'yi kalçasından bıçakladı. Temizlik görevlisi süpürgesiyle müdahale etmeye çalıştı; yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan baba ve iki oğlu gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Mağdurun ve tanıkların ifadeleri

Yaralı genç K.B., yaşananları anlatarak 'Cumartesi günü bir musluk meselesi olmuştu. Yakup'u dışarı çıkarırken ufak bir münakaşa oldu. Sonra abisi ve babasını alıp geldiler. Geldiklerinde amcamın göğsüne doğru bıçağı salladılar. Ben 18 yaşındayım; gelip direkt bıçağı saplamaları yanlış. O an içeride kardeşim, yeğenim de vardı. Çöpçü abi araya girmese daha farklı şeyler olabilirdi' dedi ve '3 tane bıçak kalçama sapladı' ifadelerini kullandı.

Olay anında işyerinde bulunan yakınlardan Salih Abanamak ise olayı, 'Cumartesi su kesintisi vardı. Stajyer suyu açık bırakmış. Pazartesi geldiklerinde suyun açık olduğunu görünce münakaşa çıktı. Stajyer gitti, sonra babasını abisini çağırıp gelmişler ve bıçakla saldırmışlar. Temizlik görevlisi araya girerek müdahale etti' sözleriyle aktardı.

Mağdurun amcası Alaaddin Bider saldırıya tepki göstererek, 'Biz çeşmeleri kapatmıştık, uyarı yazısı koymuştuk. Eleman çeşmeyi açık bırakınca uyarı yapıldı, hakaretler oldu. Bu kişi babasını ve abisini çağırıp ellerinde bıçaklarla gelip savunmasız arkadaşlarımıza saldırdı. Görüntüler ortada. Yeğenimi bıçaklayan kişi geçmişte cezaevinde yatmış bir suç makinesidir ve şu anda serbest. Ahmet Minguzzi olayının yaşanmasını istemiyoruz' dedi.

Görüntüler ve soruşturma

Olay anına ait işyeri güvenlik kamerası kayıtlarında, elinde bıçak bulunan sabıkalı babanın yanındaki iki oğlu ile birlikte gençlere saldırdığı ve K.B.'nin bıçaklandığı görüldü. Kameralarda ayrıca temizlik personeline yönelik saldırı anları da yer alıyor. Yetkililerin ifadesine göre, saldırgan baba ve iki oğlu gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, yaralının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

