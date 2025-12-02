Sultanhisar'da Evcil Hayvan Mama Atölyesi Kuruluyor

Sultanhisar'da Kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle, Atça Şehit Ufuk Demirkıran MTAL ortaklığıyla Evcil Hayvan Mama Üretim Atölyesi kuruluyor.

Mesleki eğitim ve sokak hayvanlarına destek bir arada

Sultanhisar Kaymakamlığı ile Sultanhisar Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Sultanhisar Belediyesi tarafından Evcil Hayvan Mama Üretim Atölyesi kurulacak.

Proje, Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle yürütülecek olan Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli protokolü çerçevesinde hayata geçiriliyor. Atölyede öğrenciler, uygulamalı mesleki eğitim alarak üretim sürecine aktif biçimde katılacak.

Üretilen mamalar ise ilçedeki sokak hayvanlarının daha kaliteli ve sağlıklı beslenmesine katkı sağlayacak. Projenin hem gençlere mesleki deneyim kazandırması hem de can dostların yaşam kalitesini artırması hedefleniyor.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, imzalanan protokolün öğrencilere ve ilçedeki hayvanlara önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, çalışmanın Sultanhisar’a ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

