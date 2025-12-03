Suluova'da Polis ve Engellilerden Trafik Farkındalığı — 3 Aralık

Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Engelsiz Yaşam Merkezi, 3 Aralık’ta sürücüleri engelli park ve rampaları konusunda bilgilendirerek farkındalık oluşturdu.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:35
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel ortak uygulama

Amasya'nın Suluova ilçesinde polis, sürücüleri trafik denetimi yerine engelliler için durdurdu. Polis yeleği giyen engelli vatandaşlar ile polisler birlikte yaptıkları trafik uygulamasında engelli araç alanları ve rampalarının bulunduğu yerlere park yapılmaması için bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Suluova Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi işbirliğiyle düzenlenen faaliyette sürücülere broşürler verilerek farkındalık oluşturulması amaçlandı. Broşürü maddi yardım amaçlı sanan bile oldu.

Bir süreliğine de olsa polis olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Saliha Küçük, "Gerçekten dikkat gerektiren zor bir meslekmiş. Bizlere zorluk yaşatılan engelli rampalarına park eden sürücülere karşı bilgilendirmede bulunduk. Empati yapmalarını istedik. Bizi yolda gördükleri zaman kornaya değil, frene bassınlar" dedi.

Sürücülerden Serhat Demirel de benzer farkındalık faaliyetinin daha sık yapılmasını istedi.

Etkinliğin sonunda Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri engelli dostlarının 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

