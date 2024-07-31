SunExpress Beyrut Seferlerini 5 Ağustos'a Kadar Askıya Aldı

SunExpress'in Beyrut Seferleri Askıya Alındı

SunExpress, Lübnan'ın başkenti Beyrut için planlanan seferlerini 5 Ağustos tarihine kadar askıya aldığını duyurdu. Alınan karar, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle gerçekleşti.

Güvenlik Endişeleri

İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırıları sonrasında, birçok havayolu firması günlük uçuşlarını iptal etmekte ya da askıya almakta. SunExpress, Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığıyla faaliyet gösteren bir havayolu şirketi olarak, bu zorunluluk nedeniyle seferlerini durdurma kararı aldı.

Diğer Havayolu Şirketleri de Etkileniyor

Beyrut'a uçuş düzenleyen diğer firmalardan bazıları, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve AJet, güvenlik endişeleri nedeniyle gecikmeler ve bazı uçuşların iptalleri ile karşı karşıya kalıyor. THY, Pegasus ve AJet'in Beyrut'a düzenlediği seferler gündüz saatlerinde devam etse de, gece seferleri iptal edildi.