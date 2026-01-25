Sünnet İçin En İdeal Zaman: Yarıyıl Tatili Öne Çıkıyor

Sünnet zamanı seçimi pek çok aile için kafa karıştıran önemli bir karardır. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, işlemin genel anestezi ya da lokal anestezi ile yapılabildiğini ve günümüzde işlemlerin çok daha hızlı ve kolay gerçekleştirildiğini belirtti. Topçu, bu yöntemlerin sonrasında çocuğa travma bırakmadığını ifade etti.

Yarıyıl Tatilinin Avantajları

Ebeveynler yaş ve mevsim seçiminde titiz davranıyor. Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, sömestr tatilinin hem sağlık hem de sosyal açıdan sünnet için uygun dönemlerden biri olduğunu vurguladı. Çocukların sağlığı ve enfeksiyon riskinin düşük olması nedeniyle yarıyıl tatilinde sünnet ettirilmesini tavsiye ediyoruz.

Hastane Ortamı ve Uzman Seçiminin Önemi

Topçu, cerrahi işlemin hastane şartlarında yapılmasının en doğru tercih olduğunu belirtti. Sünnetin zor olmayan ve rahat tolere edilebilen bir cerrahi işlem olduğunu, ancak usulüne uygun yapılmadığında kalıcı cinsel organ kaybı ve bozukluklarına varan sonuçlarla karşılaşılabileceğini söyledi. Cerrahi standartlara uyularak istenmeyen durumlardan kaçınmanın mümkün olduğunu aktardı.

Mutlaka deneyimli bir uzman, tercihen Çocuk Cerrahisi ya da Çocuk Üroloji Uzmanı tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde sünnet sonrası deri fazla ya da az kesilmesi, kötü nedbe dokusu kalması, şekil bozukluğu, şiddetli kanama, enfeksiyon, penis başının kısmi ya da tamamen kaybı gibi istenmeyen sonuçlar olabilir.

Hangi Yaş Uygundur?

Ailelerin sıkça sorduğu konulardan biri de yaş seçimidir. Op. Dr. Perihan Topçu, sünnetin ya 2 yaşından önce, ya da 6 yaşlarından sonra yapılması gerektiğini belirtti. Metinde yer alan başka bir görüşe göre, çocuklarda enfeksiyon veya böbrek hastalıkları riski varsa 2 yaşından önce sünnet öneriliyor; diğer şartlarda ise 6 yaşından sonrasının tercih edilmesi önerildi. Ayrıca Topçu, sünnetin hastanede ve mümkünse ameliyathanede yapılmasının en doğru seçim olduğunu yineledi.

Topçu, metinde yer verdiği değerlendirmede 26 yaş arası çocuklarda sünnet; cinsel kimlik gelişimi, benmerkezci ve uyumsuz olmaları nedeniyle zorunlu olmadıkça yapılmamalıdır uyarısında bulundu. Çocuğun cinsel kimlik döneminin geliştiği bu dönemde sünnet yapılmasının, iğdişlik korkusu gibi kalıcı kaygılar oluşturabileceğini belirterek Ne pahasına olursa çocuklarımızı 3-6 yaş arasında asla sünnet yaptırmamalıyız. dedi.

İyileşme ve Sosyal Koşullar

Sosyal açıdan yarıyıl tatilleri, çocukların dışarıdaki aktivitelerinin kısıtlı olması nedeniyle daha uygun bir zaman dilimi sunar. Soğuk hava koşulları ve okul tatili sayesinde çocuk evinde dinlenerek daha uygun şartlarda iyileşir. Sünnet sonrası ilk hafta aşırı hareketlilikten kaçınmak önemlidir.

