Uludağ’da Kar Kalınlığı 60 Santimetreyi Aştı

Uludağ’da kar kalınlığı 60 santimetreyi geçti; yılbaşı dolulukları yüzde 95’in üzerinde, sömestri tatili için hazırlıklar başladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 15:11
Türkiye’nin kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağda kar örtüsü, yapılan ölçümlere göre 60 santimetreyi aştı. Bursa merkezinde lodos ve yağmur etkili olurken, zirvede yoğun kar yağışı kaydedildi.

Günübirlikçiler ve turist yoğunluğu

Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Uludağ’a akın etti. Günübirlik gelenler ile yerli ve yabancı turistler, pistlerde kızak ve kayakla eğlencenin tadını çıkarırken, bol bol fotoğraf çekti.

Konaklama ve sömestri hazırlıkları

Yılbaşından itibaren otellerde doluluk oranı yüzde 95’in üzerinde seyrederken, önümüzdeki hafta başlayacak sömestri tatili için oteller ve işletmeler şimdiden hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

Hava tahmini

Zirvede süregelen kar yağışının, yetkililerce önümüzdeki hafta boyunca şiddetini artırarak devam edeceği belirtildi.

