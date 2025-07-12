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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Azerbaycan'da

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Azerbaycan'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Bakü'de resmi törenle karşılandı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 12:31
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Azerbaycan'da

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Azerbaycan'a Ziyaret Etti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, resmi bir çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'a geldi. Bu ziyareti doğrulayan açıklama, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) tarafından yapıldı.

Şara, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen bir törenle karşılandı. Karşılama töreninde, Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yakup Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev ve diğer üst düzey yetkililer yer aldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (solda), çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'a geldi. Şara'yı...

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (solda), çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'a geldi. Şara'yı Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yakup Eyyubov (sağda), Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev ve diğer yetkililer karşıladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (solda), çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'a geldi. Şara'yı...

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (solda), çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'a geldi. Şara'yı Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yakup Eyyubov (sağda), Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev ve diğer yetkililer karşıladı.

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