DOLAR
40,42 -0,08%
EURO
47,53 -0,56%
ALTIN
4.459,97 -1,11%
BITCOIN
4.797.949,47 -1,44%

Suriye'de 6 Mart Olayları: 1426 Kişi Hayatını Kaybetti

Suriye'de 6 Mart'taki olaylarda çoğu sivil 1426 kişinin öldüğü bildirildi. Komite bulgularını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 18:57
Suriye'de 6 Mart Olayları: 1426 Kişi Hayatını Kaybetti

Suriye'de 6 Mart Olaylarının Raporu Açıklandı

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ve Tartus illerini kapsayan sahil bölgesinde 6 Mart 2025'te yaşanan olaylarla ilgili olarak kurulan Gerçekleri Araştırma Komitesi, nihai raporunu basın mensuplarına sundu. Rapora göre, dört gün süren olaylarda çoğu sivil ve 90'ı kadın olmak üzere 1426 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Raporun Detayları

Komite Sözcüsü Yaser el-Ferhan, paylaşımda bulundukları bulguların "kesin kanıtlara değil, şüpheye dayandığını" belirterek, yapılan araştırmalarda Birleşmiş Milletler ile iş birliği içinde olduklarını ifade etti. Raporda, olaylara karıştığı düşünülen 298 kişinin kimliklerinin tespit edilerek savcılığa sevk edildiği, 37'sinin ise tutuklandığı belirtiliyor.

Olayların Arka Planı

İhlallerin yaygın olduğu ancak organize olmadığına dikkat çekilen raporda, olayların faillerinin ideolojik sebeplerden ziyade intikam alma amaçlı hareket ettiği vurgulandı. Özellikle El-Fulul adlı grup, devrik yönetimin unsurları olarak tanımlanırken, bu grubun 238 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğuna da değinildi. Komite ayrıca, güvenlik güçleri ve hükümet çalışanlarının ailelerine yönelik saldırıların arttığını dile getirdi.

Adalet ve Yeniden Yapılanma Çağrısı

Raporda, etkin soruşturmaların yapılması ve faillerin yakalanarak adil yargılanmasının sağlanması gerektiği vurgulandı. Güvenlik ve istihbarat kurumlarının yapılandırılması gerektiği ifade edilerek, mağdurlar için yasal temelli tazminat mekanizmalarının oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Toplumsal Diyalog ve Barış Arayışları

Komite, Suriye'deki geçiş döneminin adil bir şekilde sürdürülmesi adına ulusal yasaların, uluslararası sözleşmelere uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, toplumsal diyalog, barış ve sosyal uyum programlarına öncelik verilmesi gerektiği ifade edilerek, medya ve sosyal medya platformlarının denetlenmesi gerektiği vurgulandı.

Olayın Ciddiyeti ve Gelecek Adımlar

Hakim Cuma El-İnizi, olaylara karışan kişilerin kimliklerinin ortaya çıkarılması için yetkili makamların gereken adımları atmasını tavsiye etti. 6 Mart'taki olayların, Tartus ve Lazkiye'yi kapsayan sahil bölgesinde İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen kapsamlı bir saldırı olduğu ve bu saldırıda çok sayıda güvenlik gücü ve sivilin hayatını kaybettiği de raporda yer aldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ve Tartus illerini kapsayan sahil bölgesinde 6 Mart'ta yaşanan...

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ve Tartus illerini kapsayan sahil bölgesinde 6 Mart'ta yaşanan olayları incelemek amacıyla kurulan Gerçekleri Araştırma Komitesi'nin sonuç raporunda, olaylarda çoğu sivil ve 90'ı kadın 1426 kişinin öldüğü ifade edildi. Komite, 4 ay süren incelemeler sonunda hazırlanan nihai raporunu ve bulgularını basın mensuplarıyla paylaştı. Komite Başkanı Hakim Cuma El-İnizi ve Komite Sözcüsü Yaser el-Ferhan, basın toplantısı düzenledi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ve Tartus illerini kapsayan sahil bölgesinde 6 Mart'ta yaşanan...

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ve Tartus illerini kapsayan sahil bölgesinde 6 Mart'ta yaşanan olayları incelemek amacıyla kurulan Gerçekleri Araştırma Komitesi'nin sonuç raporunda, olaylarda çoğu sivil ve 90'ı kadın 1426 kişinin öldüğü ifade edildi. Komite, 4 ay süren incelemeler sonunda hazırlanan nihai raporunu ve bulgularını basın mensuplarıyla paylaştı. Komite Başkanı Hakim Cuma El-İnizi ve Komite Sözcüsü Yaser el-Ferhan, basın toplantısı düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!
2
Yerli Ağır Makineli Tüfek IDEF 2025'te Tanıtıldı
3
Sakarya-Bilecik Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
4
Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Tutuklandı
5
Bilecik'te Yangında 95 Küçükbaş Hayvanını Kaybeden Girişimcinin Genetik Çalışmaları Yok Oldu
6
Bursa'da Çetkinler Suç Örgütü Operasyonu: 19 Zanlı Yakalandı
7
Karadere Vadisi'ne 15 Bin Alabalık Yavrusu Bırakıldı

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem