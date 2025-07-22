Suriye'de 6 Mart Olayları: 1426 Kişi Hayatını Kaybetti

Suriye'de 6 Mart Olaylarının Raporu Açıklandı

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ve Tartus illerini kapsayan sahil bölgesinde 6 Mart 2025'te yaşanan olaylarla ilgili olarak kurulan Gerçekleri Araştırma Komitesi, nihai raporunu basın mensuplarına sundu. Rapora göre, dört gün süren olaylarda çoğu sivil ve 90'ı kadın olmak üzere 1426 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Raporun Detayları

Komite Sözcüsü Yaser el-Ferhan, paylaşımda bulundukları bulguların "kesin kanıtlara değil, şüpheye dayandığını" belirterek, yapılan araştırmalarda Birleşmiş Milletler ile iş birliği içinde olduklarını ifade etti. Raporda, olaylara karıştığı düşünülen 298 kişinin kimliklerinin tespit edilerek savcılığa sevk edildiği, 37'sinin ise tutuklandığı belirtiliyor.

Olayların Arka Planı

İhlallerin yaygın olduğu ancak organize olmadığına dikkat çekilen raporda, olayların faillerinin ideolojik sebeplerden ziyade intikam alma amaçlı hareket ettiği vurgulandı. Özellikle El-Fulul adlı grup, devrik yönetimin unsurları olarak tanımlanırken, bu grubun 238 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğuna da değinildi. Komite ayrıca, güvenlik güçleri ve hükümet çalışanlarının ailelerine yönelik saldırıların arttığını dile getirdi.

Adalet ve Yeniden Yapılanma Çağrısı

Raporda, etkin soruşturmaların yapılması ve faillerin yakalanarak adil yargılanmasının sağlanması gerektiği vurgulandı. Güvenlik ve istihbarat kurumlarının yapılandırılması gerektiği ifade edilerek, mağdurlar için yasal temelli tazminat mekanizmalarının oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Toplumsal Diyalog ve Barış Arayışları

Komite, Suriye'deki geçiş döneminin adil bir şekilde sürdürülmesi adına ulusal yasaların, uluslararası sözleşmelere uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, toplumsal diyalog, barış ve sosyal uyum programlarına öncelik verilmesi gerektiği ifade edilerek, medya ve sosyal medya platformlarının denetlenmesi gerektiği vurgulandı.

Olayın Ciddiyeti ve Gelecek Adımlar

Hakim Cuma El-İnizi, olaylara karışan kişilerin kimliklerinin ortaya çıkarılması için yetkili makamların gereken adımları atmasını tavsiye etti. 6 Mart'taki olayların, Tartus ve Lazkiye'yi kapsayan sahil bölgesinde İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen kapsamlı bir saldırı olduğu ve bu saldırıda çok sayıda güvenlik gücü ve sivilin hayatını kaybettiği de raporda yer aldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ve Tartus illerini kapsayan sahil bölgesinde 6 Mart'ta yaşanan olayları incelemek amacıyla kurulan Gerçekleri Araştırma Komitesi'nin sonuç raporunda, olaylarda çoğu sivil ve 90'ı kadın 1426 kişinin öldüğü ifade edildi. Komite, 4 ay süren incelemeler sonunda hazırlanan nihai raporunu ve bulgularını basın mensuplarıyla paylaştı. Komite Başkanı Hakim Cuma El-İnizi ve Komite Sözcüsü Yaser el-Ferhan, basın toplantısı düzenledi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ve Tartus illerini kapsayan sahil bölgesinde 6 Mart'ta yaşanan olayları incelemek amacıyla kurulan Gerçekleri Araştırma Komitesi'nin sonuç raporunda, olaylarda çoğu sivil ve 90'ı kadın 1426 kişinin öldüğü ifade edildi. Komite, 4 ay süren incelemeler sonunda hazırlanan nihai raporunu ve bulgularını basın mensuplarıyla paylaştı. Komite Başkanı Hakim Cuma El-İnizi ve Komite Sözcüsü Yaser el-Ferhan, basın toplantısı düzenledi.