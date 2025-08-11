Suriye'de İsrail Karşıtı Gösteriler: Binlerce Kişi Gazze İçin Sokağa Çıktı

Suriye'de Fazla Kentte İsrail'e Tepki

Suriye’nin başkenti Şam, Hama, Humus, Halep ve İdlib gibi birçok kentte, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto eden gösteriler düzenlendi. Binlerce kişi, Filistin bayrakları ve destek pankartları ile sokağa çıkarak, Gazze’ye destek mesajları verdi.

Protestocuların Talepleri

Göstericiler, uluslararası topluma saldırıların durdurulması çağrısında bulunarak, "Gazze’ye özgürlük" ve "Filistin yalnız değildir" yazılı pankartlar taşıdı. Şam’da, gazeteciler de İsrail saldırılarını kınamak amacıyla basın yeleklerini giyerek, dün hayatını kaybeden gazetecileri andı.

Açıklamalar ve Mesajlar

Gösteriye katılan gazeteci ve aktivist Ahmed Hammuş, Gazze’deki saldırıları kınayarak, bunun bir "gerçeği yok etme girişimi" olduğunu ifade etti. Hammuş, Gazze’de bugüne kadar 273 gazetecinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Gazze’den ancak cennete giderim" diyen gazeteci Enes eş-Şerif’in sözlerini vurguladı.

Diğer bir aktivist Nur Kurmuş ise, "Gazze’de ailelerimizin ne hissettiğini en iyi biz biliyoruz. Çünkü biz de burada, İdlib’de ölümle, korkuyla, açlıkla sınanmıştık" diyerek, Al Jazeera ekibinin çadırının hedef alınmasının gazetecilere yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı. Kurmuş, İsrail’in çocukları ve sivilleri hedef alan saldırılarının durdurulması gerektiğini dile getirdi.

Önemli Gelişmeler

Son olarak, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 gazeteci hayatını kaybetmiştir.

