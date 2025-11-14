Suriye'den Gelen Toz Bulutu Şanlıurfa ve Ceylanpınar'ı Kapladı

Görüş mesafesi düşerken yetkililer sağlık uyarısı yaptı

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa merkez ve sınır ilçesi Ceylanpınar semalarını kapladı. Hayatı olumsuz etkileyen toz nedeniyle bazı vatandaşlar dışarı çıkarken maske kullandı.

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz, özellikle Ceylanpınar ilçesinin semalarında yoğunlaştı. İlçe adeta kızıla bürünürken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. İlerleyen saatlerde toz bulutu Şanlıurfa merkezine kadar ulaştı.

Yetkililer, toz nedeniyle çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların solunum sıkıntısı yaşayabileceğini belirterek dikkatli olunmasını istedi.

Esnaf, yılda birkaç defa böyle yoğun toz bulutlarıyla karşılaştıklarını söyleyerek, tozun yoğun olduğu günlerde vatandaşların evlerine kapandığını ve alışverişlerin azaldığını ifade etti.

