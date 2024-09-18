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Suriye'nin Kuzeyinde Teröristlere Darbe

Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:45
Suriye'nin Kuzeyinde Teröristlere Darbe

Suriye'nin Kuzeyinde Teröristlere Operasyon

Suriye’nin kuzey bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 PKK/YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, bu başarılı operasyona dair duyuruda bulunarak, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verdi.

Bu gelişme, bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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