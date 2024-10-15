Suriye Ordusunun Etarip İlçesine Saldırısı: 1 Sivil Öldü, 8 Sivil Yaralandı

Suriye Ordusu Etarip İlçesine Saldırı Düzenledi
Halep'in batısında bulunan Etarip ilçesinde, Suriye ordusunun gerçekleştirdiği bir saldırı sonucunda 1 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil ise yaralandı.
46. Tugay Üssünden Yapılan Saldırı
Bölgedeki 46. Tugay üssünde konuşlanmış olan rejim ordusu ve İran destekli yabancı gruplar, Etarip ilçesine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı gerçekleştirdi.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yaralı vatandaşlar derhal hastaneye sevk edildi.