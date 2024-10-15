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Suriye Ordusunun Etarip İlçesine Saldırısı: 1 Sivil Öldü, 8 Sivil Yaralandı

Suriye ordusunun Etarip ilçesine düzenlediği saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 21:59
Suriye Ordusunun Etarip İlçesine Saldırısı: 1 Sivil Öldü, 8 Sivil Yaralandı

Suriye Ordusu Etarip İlçesine Saldırı Düzenledi

Halep'in batısında bulunan Etarip ilçesinde, Suriye ordusunun gerçekleştirdiği bir saldırı sonucunda 1 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil ise yaralandı.

46. Tugay Üssünden Yapılan Saldırı

Bölgedeki 46. Tugay üssünde konuşlanmış olan rejim ordusu ve İran destekli yabancı gruplar, Etarip ilçesine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı gerçekleştirdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yaralı vatandaşlar derhal hastaneye sevk edildi.

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