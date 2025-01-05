Suriyelilerin Geri Dönüş Sürecine İlişkin Önemli Bilgilendirme

İçişleri Bakanlığı’ndan Suriyelilere Dönüş Bilgilendirmesi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. Bu süreç, medeniyet değerleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Geri Dönüş İşlemleri Hakkında Bilgiler

Göç İdaresi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, geri dönüş işlemleri Hatay-Cilvegözü, Yayladağı, Kilis-Öncüpınar, Gaziantep-Karkamış ve Şanlıurfa-Akçakale kara hudut kapılarından gerçekleştirilmektedir. İşlemler, randevu alma, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvuru, sınır kapısında işlemler ve çıkış aşamalarından oluşmaktadır.

İzinli Çıkış-Giriş Hakkı

Ülkesinin güncel durumunu yerinde görmek isteyen geçici koruma altındaki Suriyelilere, üç defaya mahsus izinli çıkış-giriş hakkı tanınmaktadır. Bu hak, 1 Ocak 2023'te başlamış olup, 1 Temmuz 2025'te sona erecektir. Hak, aile reisine tanınmakta ve eğer aile reisi çıkış yapamayacak durumda ise, ergin aile üyelerinden biri tarafından kullanılabilmektedir.

Randevu ve İşlem Aşamaları

Çıkış-giriş işlemleri, www.randevu.goc.gov.tr adresinden alınacak randevu ile başlamaktadır. Suriyeliler, randevu gününde bulundukları ilin Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvurmalıdır. Burada, çıkış yapılacak sınır kapısının bulunduğu şehre geçiş için 15 gün süre ile geçerli olan Yol İzin Belgesi düzenlenmektedir. Belge ile kişi, işlemlerini tamamladıktan sonra Suriye'ye geçiş yapabilmektedir.

Tekrar Giriş İşlemleri

Kilis-Çobanbey ve Hatay-Zeytindalı kara hudut kapılarından yürütülen izinli çıkış-giriş işlemlerinde, çıkış yapanların Türkiye’ye geri dönüşlerini aynı kapıdan gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

çişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerinin medeniyet değerlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sürecin sorunsuz devam etmesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi. Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin geri dönüş işlemleri ve izinli çıkış-giriş haklarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

çişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerinin medeniyet değerlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sürecin sorunsuz devam etmesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi. Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin geri dönüş işlemleri ve izinli çıkış-giriş haklarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.