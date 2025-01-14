Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Hatay'daki Sınır Kapılarında Yoğunluk

Suriyelilerin, Türkiye’deki yaşamlarına son verip, ülkelerine dönüşleri Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından devam ediyor. Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, jandarmanın düzen sağlamak amacıyla oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra beklemekte.

Geçiş Süreçleri ve Yardımcı Hizmetler

Cilvegözü Sınır Kapısı'na yerleştirilen Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesine katkı sağlıyor. Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, Suriye’ye geçiş yapıyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de tekerlekli sepetlerle Suriyelilere eşyalarını taşımalarında destek veriyor.

Duygusal Dönüşler

Sınır kapısına gelen Suriyeliler arasında 11 yaşındaki Semira el Kasım, Türkiye'de doğup büyüdüğünü ve ülkesi Suriye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu belirtti. 3 yaşında Türkiye’ye gelen Mahir Elbekri ise 14 yıl boyunca Türkiye’de yaşadığını ifade ederek, "Türkiye'den çok memnun kaldım. Allah razı olsun herkesten. Çok iyi hissediyorum çünkü vatanıma, toprağıma dönüyorum," dedi.

15 yaşındaki Ümmeye Elbekri ise, "Ülkeme dönerken mutluyum ama arkamda çok şey bırakıyorum. Arkadaşlarımı, okulumu, her şeyi..." şeklinde duygularını dile getirdi. Elbekri, Türkiye'ye gösterdiği destek için teşekkür ederek, "Türkiye bize yardım etti, yalnız bırakmadı," ifadelerini kullandı.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.