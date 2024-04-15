Süt fiyatlarına zam kararı geldi: Çiğ süt fiyatına yüzde 8,5 zam!

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatında önemli bir değişikliğe gitti. 1 Mayıs itibarıyla geçerli olmak üzere çiğ süt tavsiye fiyatını litre başına 14,65 lira olarak belirledi. Bu, önceki fiyata kıyasla yüzde 8,5'lik bir artış anlamına geliyor.

USK'nin duyurusuna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirlendi. Ancak soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici tarafından karşılanması durumunda, bu giderler üreticiye ilave ödenecek.

Buna ek olarak, yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 22 kuruşluk bir fark uygulanacak. USK, bundan sonraki süreçte çiğ süt tavsiye fiyatını maliyetler çerçevesinde yeniden değerlendirerek piyasa koşullarına göre güncellenebileceğini de belirtti.

Ancak, bu zam kararı üreticileri memnun etmedi. Üreticiler, süt fiyatlarında yılbaşından itibaren yüzde 20'lik bir artış yaşanmadığını savunarak çiğ sütün litre başına en az 16-17 TL seviyelerinde olması gerektiğini dile getirdiler.