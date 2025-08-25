Suudi Arabistan'dan Nasır Hastanesi Saldırısına Uluslararası Hareket Çağrısı

Suudi Arabistan, Nasır Hastanesi saldırısının ardından uluslararası harekete çağrı yaptı

Suudi Arabistan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesini hedef almasının ardından uluslararası kurumlara acilen müdahale çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında saldırı kınandı ve benzer ihlallerin devamının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Diplomatik tepki ve uluslararası talep

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesine yönelik saldırısında basın mensupları, yardım ekipleri ve sağlıkçıların hedef alınmasının kınandığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuka ve örflere yönelik sürekli ihlallerinin kabul edilemez olduğu ve bu suçlara uluslararası toplum tarafından "bir sınır konulması" gerektiği ifade edildi.

Saldırının ayrıntıları ve can kaybı

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenledi. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Medya ve soruşturma

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklama, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 gazetecinin öldürüldüğüne yönelik önceki raporlara rağmen yapıldı.

Ölen gazeteciler

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP bünyesinde çalışmış gazeteci Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'ten Muaz Ebu Taha ile gazeteci Ahmed Ebu Aziz bulunuyor.

Suudi Arabistan, bu olayın ardından uluslararası toplum ve ilgili kurumların derhal harekete geçmesini, özellikle medya, insani yardım ve sağlık ekiplerinin korunmasının sağlanmasını talep ediyor.