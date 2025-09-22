Suudi Arabistan-DSÖ Suriye'de Acil Sağlık Hizmetleri İçin Anlaşma İmzaladı

New York'ta imzalanan ortak program İdlib, Halep, Humus ve Hama'da devreye girecek

Suudi Arabistan, Suriye'deki acil sağlık hizmetlerini desteklemek üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ortak bir program için anlaşma imzaladı. Anlaşmanın, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre gerçekleştirildiği bildirildi.

İmzaların, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 80. oturumu çerçevesinde atıldığı belirtildi. Taraflar, anlaşmayla sahada ihtiyaç duyulan sağlık desteğinin koordineli şekilde sunulmasını hedefliyor.

Ortak program kapsamında İdlib, Halep, Humus ve Hama bölgelerindeki acil sağlık hizmetleri desteklenecek. Programın faaliyet alanı, bölgede hizmet veren 70 sağlık tesisini kapsayacak şekilde planlandı.

Program çerçevesinde sağlık çalışanlarının maaşlarının ödenmesi ile birlikte tıbbi ekipman ve ilaçların temini sağlanacak. Bu destek sayesinde bölgede yaklaşık 1,5 milyon kişinin sağlık hizmeti alabilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, ortak girişimin Suriye'deki sağlık altyapısının güçlendirilmesine ve acil durum müdahalelerinin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.