Suudi Arabistan-DSÖ Suriye'de Acil Sağlık Hizmetleri İçin Anlaşma İmzaladı

Kral Selman Yardım Merkezi ile DSÖ, New York'ta imzalanan anlaşmayla İdlib, Halep, Humus ve Hama'da 70 sağlık tesisini kapsayan programla 1,5 milyon kişiye hizmet hedefliyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 22:12
Suudi Arabistan-DSÖ Suriye'de Acil Sağlık Hizmetleri İçin Anlaşma İmzaladı

Suudi Arabistan-DSÖ Suriye'de Acil Sağlık Hizmetleri İçin Anlaşma İmzaladı

New York'ta imzalanan ortak program İdlib, Halep, Humus ve Hama'da devreye girecek

Suudi Arabistan, Suriye'deki acil sağlık hizmetlerini desteklemek üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ortak bir program için anlaşma imzaladı. Anlaşmanın, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre gerçekleştirildiği bildirildi.

İmzaların, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 80. oturumu çerçevesinde atıldığı belirtildi. Taraflar, anlaşmayla sahada ihtiyaç duyulan sağlık desteğinin koordineli şekilde sunulmasını hedefliyor.

Ortak program kapsamında İdlib, Halep, Humus ve Hama bölgelerindeki acil sağlık hizmetleri desteklenecek. Programın faaliyet alanı, bölgede hizmet veren 70 sağlık tesisini kapsayacak şekilde planlandı.

Program çerçevesinde sağlık çalışanlarının maaşlarının ödenmesi ile birlikte tıbbi ekipman ve ilaçların temini sağlanacak. Bu destek sayesinde bölgede yaklaşık 1,5 milyon kişinin sağlık hizmeti alabilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, ortak girişimin Suriye'deki sağlık altyapısının güçlendirilmesine ve acil durum müdahalelerinin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yılmaz: Erdoğan'ın Newsweek Makalesi 'Dünya Beşten Büyüktür' ve BM Reformunu Vurguluyor
2
Gaziantep'te Firari FETÖ Hükümlüsü Operasyonla Yakalandı
3
İsrail Gazze'deki Ana Sağlık Merkezlerini Hedef Aldı
4
İsrail'e destek veren Antalyasporlu futbolcu gözaltına alındı
5
Suudi Arabistan-DSÖ Suriye'de Acil Sağlık Hizmetleri İçin Anlaşma İmzaladı
6
Kartalkaya Otel Yangını Davası Yarın Devam Edecek
7
Doğanın Ruhu Kısa Film Yarışması'nda Finalistler Açıklandı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta