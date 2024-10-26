Suudi Arabistan, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısını Kınadı

Suudi Arabistan'dan Sert Tepki

Suudi Arabistan, İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu saldırının "Tahran'ın egemenliğinin ihlali ve uluslararası yasa ve normlara aykırı" olduğu ifade edildi.

Güvenlik ve İstikrar Endişeleri

Suudi Arabistan, bölge ülkeleri ve halklarının güvenliğini tehdit eden çatışmaların artmasına ve genişlemesine karşı kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı. Açıklamada, tüm taraflara azami itidal göstermeleri ve gerilimi azaltmaları çağrısında bulunuldu.

Uluslararası Topluma Çağrı

Suudi Arabistan, uluslararası topluma ve etkili taraflara, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve çatışmaların sonlandırılması için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerektiğini ifade etti.

İsrail ve İran Arasındaki Tansiyon

Öte yandan, İran 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısı düzenlemiş, Tel Aviv yönetimi de buna karşılık vereceğini açıklamıştı. Israil, İran'ın batısı ve güneybatısındaki askeri üsleri hedef alarak saldırılar düzenlediğini bildirdi.

İran medyası, saldırıların ardından Tahran'da patlama seslerinin geldiğini ve hava savunma sisteminin harekete geçtiğini bildirdi. Ayrıca İran, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattığını açıkladı. Şu ana kadar saldırıda herhangi bir yaralı bulunmadığı belirtildi.

İsrail ordusu ise gerçekleştirilen operasyonlarının başarıyla tamamlandığını duyurdu.