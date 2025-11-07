Tacettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Atatürk Üniversitesi emekli personeli Tacettin Karaca (63), Ebu İsak Camii’ndeki törenin ardından Abdurrahman Gazi Aile Mezarlığı’na defnedildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:19
Tacettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Tacettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni ve katılımcılar

Geçirdiği rahatsızlık sonucu bir süredir tedavi gören Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi emekli personeli Tacettin Karaca (63), önceki gün hayatını kaybetti. Dört çocuk babası olan Karaca, yakınları ve çalışma arkadaşlarının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Tacettin Karaca AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Muhammed Sıddık Karaca’nın amca oğlu, Erzurum Matbaa Kırtasiye ve Tabelacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca’nın yeğeniydi.

Tören detayları

Ebu İsak Camii’nde kılınan cenaze namazına; İçişleri eski Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Palandöken Belediye Başkan Vekili Vakur Alemdar, Zafer Medya Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak, AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Ferit Yıldız ve yakınları katıldı.

Cenaze, Abdurrahman Gazi Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK SONUCU BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖREN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ EMEKLİ...

GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK SONUCU BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖREN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ EMEKLİ PERSONELİ TACETTİN KARACA (63) SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Yakıt Sonrası Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Hamburg Limanı Kapandı: Göstericiler İsrail'e Silah İhracatını Durdurun
3
Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde
4
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
5
Çanakkale'de Kahverengi Kokarca'ya Karşı 4 Bin Samuray Arısı Salındı
6
Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
7
Bozkurt'ta kayıp anne ve 5 yaşındaki oğlu için arama çalışmaları 6. günde

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı