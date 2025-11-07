Tacettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni ve katılımcılar

Geçirdiği rahatsızlık sonucu bir süredir tedavi gören Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi emekli personeli Tacettin Karaca (63), önceki gün hayatını kaybetti. Dört çocuk babası olan Karaca, yakınları ve çalışma arkadaşlarının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Tacettin Karaca AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Muhammed Sıddık Karaca’nın amca oğlu, Erzurum Matbaa Kırtasiye ve Tabelacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca’nın yeğeniydi.

Tören detayları

Ebu İsak Camii’nde kılınan cenaze namazına; İçişleri eski Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Palandöken Belediye Başkan Vekili Vakur Alemdar, Zafer Medya Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak, AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Ferit Yıldız ve yakınları katıldı.

Cenaze, Abdurrahman Gazi Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

