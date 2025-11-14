TAG Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 12 Araç Çarpıştı, 13 Yaralı (2'si Ağır)

TAG Otoyolu'nda yoğun yağış nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı, 2'si ağır. Otoyolun batı ve kuzey kesimleri trafiğe kapandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 22:39
Kazanın Ayrıntıları ve Müdahale

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey kesimleri arasında, saat 18.30 sıralarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 araç karıştı.

İddiaya göre, yoğun yağış sonrası kayganlaşan yolda aralarında otomobil, hafif ticari araç, kamyonet ve tırların da bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı çarpışma yaşandı. Kaza sonrası bölge adeta savaş alanına döndü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazada 13 kişi yaralanırken, bunlardan 2'si ağır olmak üzere yaralılar Gaziantep kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ulaşım ve Soruşturma

Feci kazanın ardından yeni olumsuzlukların önlenmesi amacıyla otoyolun batı ve kuzey kesimleri tamamen trafiğe kapatıldı. Otoyoldaki Gaziantep-Adana ve Gaziantep-Şanlıurfa istikametine yönelik trafik akışı ise D-400 karayoluna yönlendirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı; olayın kesin nedeni ve sorumlularının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

