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Tahir Elçi suikastında 9 yıl sonra 3 polise beraat kararı çıktı

Tahir Elçi suikastı davasında 9 yıl sonra beraat kararı çıktı. 3 polis delil yetersizliğinden beraat ederken, terörist Uğur Yakışır hakkındaki yakalama kararı devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 17:25
Tahir Elçi suikastında 9 yıl sonra 3 polise beraat kararı çıktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te düzenlenen basın açıklaması sırasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi suikastı davasında, 9 yıl sonra beraat kararı verildi. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, üç polis memuru delil yetersizliğinden beraat etti. Terörist Uğur Yakışır'ın davası ise hala sürüyor.

Duruşmaya Yoğun Katılım

Duruşmaya, tutuksuz yargılanan 3 polis memuru katılmazken, Elçi'nin eşi ve CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, CHP milletvekilleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve çok sayıda baro başkanı ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Müdahil avukatlar, sanıkların cezalandırılması yönündeki taleplerini yineledi.

Eksiklikler ve İncelenecek Deliller

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, davada birçok eksikliğin olduğunu ve incelenmesi gereken önemli deliller bulunduğunu belirtti. Eren, Tahir Elçi'nin hedef gösterilmesi ve sonrasında öldürülmesinin siyasi bir suikast olduğunu vurguladı. Avukat Orhan Kemal Cengiz de tarafsız bir yargılama yapılmadığını, delil toplama sürecinde birçok eksiklik olduğunu dile getirdi.

Mahkeme Kararı ve Savcının Mütalaası

Savcı, delil yetersizliği nedeniyle 3 polisin beraatını, terörist Uğur Yakışır'ın ise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, sanık polislerin Tahir Elçi'nin ölümüne neden olduğuna dair yeterli ve kesin delil bulunmadığını belirterek beraatlarına karar verdi. Terörist Uğur Yakışır'ın davası ise yeni bir esasa kaydedildi ve yakalama kararı bekleniyor.

Olayın Detayları ve Deliller

Mahkeme, Tahir Elçi'nin polisler ve teröristler arasındaki çatışma sırasında nereden geldiği belirlenemeyen bir kurşunla yaşamını kaybettiğini belirtti. Elçi'nin vurulduğu 9 mm çapındaki merminin sol kaş üzerinden vücudu terk ettiği ve olay yerinde boş kovan bulunamadığı ifade edildi. Balistik raporunda, sanık polislerin silahlarıyla eşleşen bir mermi bulunamadı.

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