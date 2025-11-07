Tahmazoğlu'ndan Lösemili Çocuklara Moral Ziyareti

Şahinbey Belediye Başkanı, Onkoloji Hastanesi'ndeki çocukları unutmadı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek moral verdi.

2-8 Kasım "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla yapılan ziyarette, hastanedeki çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Tahmazoğlu, okul eğitimlerini hastanede gören ve hastanede yatan çocuklara oyuncak, boyama kitabı ve boyama seti hediye etti.

Acil şifalar diliyorum

Yaptığı ziyaretler esnasında çocukların yüzündeki mutluluğu paylaştıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,

"2-8 Kasım her yıl Lösemi Haftası olarak kutlanıyor. Özellikle çocuklarımızda görülen bu hastalığın tedavisi konusunda hastanemizde gerekli tedavileri yapılıyor. Bu vesile ile Doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza hepsine çok teşekkür ediyor çocuklarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onkoloji hastanemizde tedavi gören çocuklarımız ziyaret edip onlara çeşitli hediyeler verdik. Rabbim kendilerine de biran önce şifasını versin" dedi.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ’NDE TEDAVİ GÖREN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARI ZİYARET EDEREK ONLARA MORAL VERDİ.