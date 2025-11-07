Tahmazoğlu'ndan Lösemili Çocuklara Moral Ziyareti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'ndeki lösemili çocukları ziyaret etti ve hediyeler verdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:13
Tahmazoğlu'ndan Lösemili Çocuklara Moral Ziyareti

Tahmazoğlu'ndan Lösemili Çocuklara Moral Ziyareti

Şahinbey Belediye Başkanı, Onkoloji Hastanesi'ndeki çocukları unutmadı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek moral verdi.

2-8 Kasım "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla yapılan ziyarette, hastanedeki çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Tahmazoğlu, okul eğitimlerini hastanede gören ve hastanede yatan çocuklara oyuncak, boyama kitabı ve boyama seti hediye etti.

Acil şifalar diliyorum

Yaptığı ziyaretler esnasında çocukların yüzündeki mutluluğu paylaştıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,

"2-8 Kasım her yıl Lösemi Haftası olarak kutlanıyor. Özellikle çocuklarımızda görülen bu hastalığın tedavisi konusunda hastanemizde gerekli tedavileri yapılıyor. Bu vesile ile Doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza hepsine çok teşekkür ediyor çocuklarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onkoloji hastanemizde tedavi gören çocuklarımız ziyaret edip onlara çeşitli hediyeler verdik. Rabbim kendilerine de biran önce şifasını versin" dedi.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ’NDE TEDAVİ...

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ’NDE TEDAVİ GÖREN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARI ZİYARET EDEREK ONLARA MORAL VERDİ.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ’NDE TEDAVİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Jandarmadan Ayvacık ve İlkadım'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
2
Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı
3
II. Dünya Savaşı'nda Türklerin Kayıpları: Prof. Dr. Ali Satan'dan Çarpıcı Açıklamalar
4
Nilüfer'de 112 Kapasiteli Kerem Özdilek Kreşi Açıldı — Bursa'da 'Gece Kreşi' Hizmeti
5
ADÜ Hastanesi'nde 'Asistan Asistanı' Robotları Acil Kliniğinde Göreve Başladı
6
MÜSİAD Gaziantep, KKTC Yatırım Fırsatlarını İş Dünyasıyla Buluşturdu
7
Elazığ'da Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Eğitimi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı