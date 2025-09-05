Tahran'da 'Motosikletli Kızlar Etkinliği' İlan Eden Kafe Geçici Mühürlendi

Güvenlik güçleri kafenin kapısına 'geçici mühür' astı, program iptal edildi

Tahran'da kadınlara motosiklet kullanma izni verilmesi tartışmaları sürerken, kentte 'Motosikletli Kızlar Etkinliği' düzenleyeceğini duyuran bir işletme geçici olarak mühürlendi.

Need Cafe, Tahran'ın kuzeyindeki Niyaveran Caddesi üzerinde bulunan kafede, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda 5 Eylül tarihinde düzenlemeyi planladığı etkinliğe motosiklet kullanan kadınları davet etmişti. Ancak AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bugün yapılması planlanan etkinlik güvenlik güçleri tarafından kafeye asılan bir mühür nedeniyle iptal edildi.

Kafenin kapısına, üzerinde Emniyet Müdürlüğü logosu bulunan ve faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu belirten bir mühür asıldığı görüldü.

İran'da kadınlara motosiklet ehliyeti verilmediği için motosiklet kullanan kadınlar trafik cezalarına maruz kalıyor. Bu sorunu çözmek amacıyla İran hükümeti çalışmalar başlatmıştı.

27 Ağustos tarihli bir açıklamada, Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zehra Behruzazer şu değerlendirmeyi yapmıştı: 'Pilot ve tır şoförü kadınlarımız var. Tarihimizde kadınların at sürdüğünü ve kadınların toplu taşıma araçlarını kullandığını da biliyoruz. Motosiklet de onlara benzer bir araç ve toplumda yeni ortaya çıkan bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı dikkate almalı ve bunun için çözüm bulmalıyız.'

Bunun üzerine İran hükümeti, kadınların motosiklet ehliyeti alabilmesini sağlayacak yasa tasarısını Meclis'e göndermişti.

Olayla ilgili resmi kurumların ve kafe yönetiminin açıklamaları bekleniyor.