Tahran'da Uluslararası Nevruz Festivali Coşkuyla Başladı

Tahran'da Uluslararası Nevruz Festivali'nin Açılışı

İran'ın başkenti Tahran'da, geleneksel Nevruz Bayramı kutlamaları çerçevesinde Uluslararası Nevruz Festivali'nin açılış töreni grand bir şekilde gerçekleştirildi.

Azadi Kulesi'nde Işık Gösterisi

Etkinlik, Tahran'ın simgelerinden biri olan Azadi Meydanı'nda yapıldı. Törene, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi, Turizm, Kültürel Miras ve El Sanatları Bakanı Rıza Salihi Emiri, birçok ülkeden büyükelçiler, kültür ve sanat camiasından önemli isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Renkli Gösterilerle Coşku Dolu Bir Gece

Açılış töreninde, Azadi Kulesi ışık gösterileriyle aydınlatıldı ve göz alıcı havai fişek gösterileri düzenlendi. Etkinlikte, Türkiye dahil olmak üzere Nevruz'u kutlayan ülkelerin bayrakları kuleye yansıtılarak, festivalin kültürel birlikteliğini simgelendi.

Bunun yanı sıra, İran’ın farklı etnik gruplarından gelen sanatçılar, özel enstrümanlarıyla sahne alarak müzik eşliğinde gösteriler sundu. Bu gösterimler, Tahran'da gerçekleştirilen etkinliğe renk kattı ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

İran'ın başkenti Tahran'da, geleneksel Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında Uluslararası Nevruz Festivali'nin açılış töreni düzenlendi. Azadi Meydanı'nda gerçekleşen törene, farklı ülkelerden büyükelçiler, kültür ve sanat camiasından önemli isimler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da, geleneksel Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında Uluslararası Nevruz Festivali'nin açılış töreni düzenlendi. Azadi Meydanı'nda gerçekleşen törene, farklı ülkelerden büyükelçiler, kültür ve sanat camiasından önemli isimler ile çok sayıda vatandaş katıldı.