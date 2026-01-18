Talas Belediyesi AFAD ile Enkaz Arama-Kurtarma Eğitimi ve Jeneratör Tanıtımı

Talas Belediyesi, Kayseri AFAD iş birliğiyle personeline 'Enkaz Arama Kurtarma Makine ve Teçhizat Tanıtımı' programı düzenledi; 20 jeneratör de uygulamalı tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:15
Talas Belediyesi AFAD ile Enkaz Arama-Kurtarma Eğitimi ve Jeneratör Tanıtımı

Talas Belediyesi AFAD ile Enkaz Arama-Kurtarma Eğitimini Güçlendirdi

Talas Belediyesi, afetlere hazırlık kapasitesini artırma yönündeki çalışmalarına bir yenisini ekledi. Talas Belediyesi ile Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde belediye personeline yönelik "Enkaz Arama Kurtarma Makine ve Teçhizat Tanıtımı ve Çalıştırılması" programı gerçekleştirildi.

Eğitim ve Ekipman Tanıtımı

Program, Reşadiye Ek Hizmet Binası bahçesinde yapıldı. Etkinliğe Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediyenin acil durum ekibi ile AFAD yetkilileri katıldı. AFAD tarafından hibe edilen 20 adet jeneratör başta olmak üzere enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan makine, cihaz ve ekipmanlar uygulamalı olarak tanıtıldı.

AFAD yetkililerinden ekipmanlar hakkında detaylı bilgi alan Başkan Mustafa Yalçın, afetlere karşı hazırlığın önemine vurgu yaptı. Yalçın, geçmiş deneyimlerin bugünkü hazırlık düzeyine etkisini şu sözlerle ifade etti: "Bir devlet bir orduyu 100 yıl besler, bir defa savaş olur. Bu cihaz ve ekipmanlar ise bir can kurtarmak için bile olsa devletin gücünün nerede durduğunu gösterir. Allah devlete zeval vermesin. 1999 depreminde çok çaresizdik. 6 Şubat depremlerinde daha bilinçliydik. Van depreminde teknolojiyi daha fazla kullandık. Bugün geldiğimiz nokta, tüm bu yaşananların ve edinilen tecrübelerin birikimidir. Kayıplarımızı üst üste koyduğumuzda bu konuda ne kadar dikkatli olmamız gerektiği çok net ortaya çıkıyor. AFAD bu alanda son derece deneyimli, genç ve dinamik bir ekipten oluşuyor. İçişleri Bakanlığımıza bağlı çok önemli bir yapı. AFAD’a ve belediyemizin ekiplerine gönülden teşekkür ediyorum."

Hazırlık, Lojistik ve Yaşam Alanları

Talas Belediyesi, afet yönetimini yalnızca müdahale anıyla sınırlamayan; önleyici, hazırlık ve hızlı toparlanma odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye bünyesinde oluşturulan acil durum ekipleri düzenli eğitimlerden geçiriliyor, teknik donanım ve lojistik altyapı sürekli güçlendiriliyor.

Bu vizyon doğrultusunda Talas’ın dört farklı noktasındaki büyük parklara yerleştirilen afet konteynerleri, muhtemel afet durumlarında vatandaşların temel ihtiyaçlarına hızlı şekilde erişmesini hedefliyor. Ayrıca Başakpınar Mahallesi Malatya yolu yanında kurulan, çok sayıda konteynerden oluşan acil durum yaşam alanı ile barınma, koordinasyon ve ilk müdahale süreçlerinin kesintisiz yürütülmesi amaçlanıyor.

Enkaz arama-kurtarma ekipmanları, enerji temini için jeneratörler, afet konteynerleri ve yaşam alanlarıyla Talas Belediyesi, can güvenliğini öncelikleyen, bilinçli ve dirençli bir şehir anlayışıyla afetlere karşı hazırlıklarını kararlılıkla sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

