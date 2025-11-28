Talas Belediyesi'nden Personele Sigara Bırakma Eğitimi

Talas Belediyesi, personeline Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Dide Demir tarafından sigaranın zararları, bırakma yöntemleri ve davranışsal bağımlılık konularında kapsamlı eğitim verdi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:45
Talas Belediyesi'nden Personele Sigara Bırakma Eğitimi

Talas Belediyesi'nden Personele Sigara Bırakma Eğitimi

Sağlık bilinçlendirmesinde yeni adım

Talas Belediyesi, çalışanlarının sağlığını ön planda tutan bir farkındalık programı daha gerçekleştirdi. Belediye personeline sigaranın zararları, bırakma yöntemleri ve davranışsal bağımlılık konularında kapsamlı bir eğitim verildi.

Eğitim, Belediye Meclis Salonunda düzenlendi ve sunumu Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Dide Demir yaptı. Program, sigara kullanımının hem fiziksel hem de zihinsel-davranışsal boyutlarının ele alınması gerektiği vurgusuyla ilerledi.

Dide Demir eğitim sırasında sigaranın çok yönlü zararlarını çarpıcı örneklerle aktardı. Konuşmasında, sigaradaki maddeler ve etkilerine dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: Sigaranın içinde o kadar çok zehirli madde var ki. Sadece nikotin açısından bakıldığında bir pakette yaklaşık 20 mg nikotin bulunuyor. Kalp-damar, dolaşım, akciğer ve böbrek gibi hayati organlar üzerinde ciddi olumsuz etkileri tespit edilmiş durumda. Bunun yanında beyin ve vücudun farklı bölgelerinde henüz tam olarak tespit edilemeyen karmaşık etkileri de bulunuyor. Ayrıca rahatsız edici kokusuyla bilinen tiner ve aseton gibi zararlı kimyasallar da sigaranın içerisinde yer alıyor. Bir diğer tehlikeli madde olan karbonmonoksit, zamanla koku alma duyusunu zayıflatıyor; bu da yemeklerden alınan tatların kaybolmasına yol açıyor. Sigara; solunum yolu hastalıkları, kronik bronşit, zatürre ve mide ülseri riskini artıran başlıca etkenlerden biri. Dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon insan sigara yüzünden hayatını kaybediyor.

Eğitim programı, belediye personelinin sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Talas Belediyesi yetkilileri, toplum sağlığını önceleyen bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

TALAS BELEDİYESİ; ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SİGARANIN ZARARLARI, BIRAKMA YÖNTEMLERİ VE DAVRANIŞSAL...

TALAS BELEDİYESİ; ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SİGARANIN ZARARLARI, BIRAKMA YÖNTEMLERİ VE DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIK KONULARINDA KAPSAMLI BİR EĞİTİM VERİLDİ.

TALAS BELEDİYESİ; ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SİGARANIN ZARARLARI, BIRAKMA YÖNTEMLERİ VE DAVRANIŞSAL...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Koçarlı'da Gıda Denetimleri: Toplu Tüketim Yerleri Denetlendi
2
Kapıkule’de Araçta 23 Kilo 820 Gram Skunk Ele Geçirildi
3
Çayeli Bakır’a Toplumsal Fayda Ödülü: Arıcılığı Geliştirme Projesi Öne Çıktı
4
Edirne'de Bahis Operasyonu: 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
5
Manavgat Belediyesi'nde Kamu İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi
6
Esenyurt'ta otelde pimi çekili el bombası atıldı
7
Hitit Üniversitesi: Antagonistik Mayalarla 500 Milyon Dolarlık Kuru Üzüm İhracatındaki Toksin Tehdidine Bilimsel Çözüm

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?