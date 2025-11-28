Talas Belediyesi'nden Personele Sigara Bırakma Eğitimi

Sağlık bilinçlendirmesinde yeni adım

Talas Belediyesi, çalışanlarının sağlığını ön planda tutan bir farkındalık programı daha gerçekleştirdi. Belediye personeline sigaranın zararları, bırakma yöntemleri ve davranışsal bağımlılık konularında kapsamlı bir eğitim verildi.

Eğitim, Belediye Meclis Salonunda düzenlendi ve sunumu Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Dide Demir yaptı. Program, sigara kullanımının hem fiziksel hem de zihinsel-davranışsal boyutlarının ele alınması gerektiği vurgusuyla ilerledi.

Dide Demir eğitim sırasında sigaranın çok yönlü zararlarını çarpıcı örneklerle aktardı. Konuşmasında, sigaradaki maddeler ve etkilerine dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: Sigaranın içinde o kadar çok zehirli madde var ki. Sadece nikotin açısından bakıldığında bir pakette yaklaşık 20 mg nikotin bulunuyor. Kalp-damar, dolaşım, akciğer ve böbrek gibi hayati organlar üzerinde ciddi olumsuz etkileri tespit edilmiş durumda. Bunun yanında beyin ve vücudun farklı bölgelerinde henüz tam olarak tespit edilemeyen karmaşık etkileri de bulunuyor. Ayrıca rahatsız edici kokusuyla bilinen tiner ve aseton gibi zararlı kimyasallar da sigaranın içerisinde yer alıyor. Bir diğer tehlikeli madde olan karbonmonoksit, zamanla koku alma duyusunu zayıflatıyor; bu da yemeklerden alınan tatların kaybolmasına yol açıyor. Sigara; solunum yolu hastalıkları, kronik bronşit, zatürre ve mide ülseri riskini artıran başlıca etkenlerden biri. Dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon insan sigara yüzünden hayatını kaybediyor.

Eğitim programı, belediye personelinin sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Talas Belediyesi yetkilileri, toplum sağlığını önceleyen bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

