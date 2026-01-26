Talas’ta 7 Yıllık Muhtar Buluşmaları Reşadiye’de Sürdü

Talas Belediyesi'nin yaklaşık 7 yıldır düzenlediği aylık muhtar buluşmaları Reşadiye'de yapıldı; ihtiyaçlar, çalışmalar ve yerel iş birliği ele alındı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 11:17
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:17
Toplantı ve katılımcılar

Talas Belediyesi tarafından yaklaşık 7 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen aylık muhtar buluşmaları, bu kez Reşadiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Öztürk’ün ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Talas Kaymakamı İlyas Memiş ile mahalle muhtarları katıldı.

Reşadiye Mahallesi Şehit Furkan Doğan Sosyal Tesisi’ndeki toplantıda başkan yardımcıları ile birim müdürleri de hazır bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mahallelerin mevcut ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve Talas’ın geleceğine yönelik planlamalar ele alındı.

Görüş alışverişi ve değerlendirmeler

Buluşmada yerel yönetim ile mahalleler arasındaki güçlü iletişimin önemi vurgulanarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, muhtar buluşmalarının Talas’ta ortak aklın temel dayanaklarından biri olduğunu belirterek; "Yaklaşık 7 yıldır her ay gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarda mahallelerimizin ihtiyaçlarını muhtarlarımızdan birebir dinliyor, Talasımızın geleceğini birlikte şekillendiriyoruz. Katkı sunan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Talas Kaymakamı İlyas Memiş ise muhtar buluşmalarının kamu hizmetlerinin etkinliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak; "Muhtarlarımız mahallelerin nabzını tutan en önemli temsilcilerdir. Bu istişare kültürünü istikrarlı bir şekilde sürdüren ve yerel yönetim-muhtar iş birliğine verdiği önem dolayısıyla Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenli olarak gerçekleştirilen muhtar buluşmaları, Talas’ta hizmetlerin sahaya daha hızlı ve doğru şekilde yansımasına katkı sunarken, katılımcı ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışının da güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

