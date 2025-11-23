Talas'ta Model Uçaklar ve Klasik Otomobiller Aynı Pistte Buluştu

Talas'taki etkinlikte model uçaklar ve klasik otomobiller Talas Model Uçak Pisti'nde gösteri uçuşları ve sergilerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 18:30
Talas Havacılık Kulübü ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği'nin ortak etkinliğinde model uçaklar ile klasik otomobiller Talas Model Uçak Pisti'nde aynı pistte bir araya geldi. Etkinlik, gösteri uçuşları ve klasik otomobil sergileriyle dikkat çekti.

Gösteriler ve kulüp çalışmaları

İnsansız model uçaklar katılımcılara gösteri uçuşu yaparken, klasik otomobiller de pistte maharetlerini sergiledi. Talas Havacılık Kulübü Başkanı Şemsettin Atasun kulüp çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Kulübümüz 2011 yılında kuruldu. Biz, Türk havacılığını geliştirmek için gençlerimize, yetenekli insanlarımıza hizmet veriyoruz. Belediyemizin çok büyük katkısı var, bize her türlü imkanı sağlıyor. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ederiz. Burada çok ciddi işler yapıyoruz, sadece eğlence değil. İnsansız hava uçuşlarında Türkiye’de 50 kilometre giden ilk kulübüz. Uçak yarışlarında derece yapan arkadaşlarımız var. Ar-Ge çalışmalarımızda çok ciddi mesafeler kaydediyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Dernek ve katılımcı görüşleri

Kulüp üyesi Özgür Temiz, "Bugün Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği ile Talas Havacılık Spor Kulübü birleşti. Bir etkinlik düzenledik, yoğun bir katılım oldu. Gelen halkımız hem klasik otomobilleri gördü hem de model uçak uçuşlarını izledi" şeklinde konuştu.

Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu ise klasik araçların garajlarda durması yerine halkla buluşturulmasının önemine vurgu yaparak, "Bugün Talas Havacılık Kulübü’nün davetlisiyiz. Çok da güzel bir etkinlik oldu. Biz kendimizi yerde tayyare sanıyorduk ama yukarıdaki tayyareler bizden daha etkin. İnsana dokunmadığın sürece insanlığını kaybediyorsun. Onun için herkese dokunmaya çalışıyoruz. Biz de arabalarımızın garajda durması yerine dışarılara çıkartıp sosyal etkinlikler yapıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı'nın mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın etkinliğe ilişkin, "Talas’ta başlarken dedik ki ’Herkesin bir hobisi olsun’. Ama havacılık hobisinin Talas’ta olması bize ayrıca bir gurur veriyor. Yamaç paraşütü olsun, model uçak olsun, yelken kanat olsun sık sık müsabakalar yapıp Türkiye Şampiyonaları’na ev sahipliği yapıyoruz. Ali Dağımız akredite edilmiş Türkiye’deki üç atlama alanından birisi. Ama burası çok samimi arkadaşlarımızın hobi olarak İHA ve model uçak konusundaki bütün serüveni takip edip maharetlerini gösterdiği yer. Buradaki uçakların birçoğu, bu atölyede yapılan uçaklar. Atatürk’ün dediği gibi ’İstikbal göklerdedir’. Türk gençliğinin göklerdeki istikballe alakalı başarısını buralarda temel alarak devam ettirmek istiyor arkadaşlarımız. Biz de ev sahipliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Klasik otomobilciler yine Talas’talar. Bugün farklı bir birliktelik var. Maket uçak, model uçak ve İHA’larla klasik otomobilciler aynı pistteler. Çok keyifli bir gün geçiyor. Katılanlara teşekkür ediyoruz" diye ekledi.

