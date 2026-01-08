Talas'ta Osmanlı Kültür Sokağı'na Çevre Temalı Etkileşimli Müze

Talas Belediyesi, çevre bilincini gelecek kuşaklara taşımayı hedefleyen yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanındaki Osmanlı Kültür Sokağı'nda yer alan tarihi bir su sarnıcı, Çevre Temalı Etkileşimli Müze olarak yeniden işlevlendirilecek.

Proje, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve TR72 Bölgesi kapsamında yürütülen "Çevre Temalı Etkileşimli Müzecilik Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Danışmanlık ve Eğitim Projesi" çerçevesinde ilerliyor. Konsept tasarım süreci, yüklenici firma Ardin Müze Tasarım Şirketi tarafından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a sunuldu.

Sunumda; ziyaretçiyi pasif bir izleyici olmaktan çıkaran, dokunarak, deneyimleyerek ve yaşayarak öğrenmeye dayalı sergileme dili, güçlü bir dijital içerik altyapısı ve müzenin eğitim odaklı yaklaşımı ayrıntılarıyla aktarıldı. Proje, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm ziyaretçilerde çevre ve iklim farkındalığını kalıcı hâle getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca Talas'ta çağdaş, sürdürülebilir ve uluslararası vizyona sahip bir müzecilik altyapısı kurulması hedefleniyor.

Uluslararası vizyon, sürdürülebilir gelecek

Sunumda projenin Avrupa Kültür Mirası Bulutu ile entegrasyon vizyonu da paylaşıldı. Bu entegrasyon, Talas'ın kültürel mirasını dijital çağın imkanlarıyla buluşturarak uluslararası erişilebilirlik sağlamayı hedefliyor.

Sunum sonrası değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, proje hakkındaki memnuniyetini şu sözlerle ifade etti: "Osmanlı Kültür Sokağı’na bir yeni değer daha katıyoruz. Buradaki eski bir su sarnıcında hayata geçireceğimiz Çevre Temalı Müze Projesi kapsamında konsept tasarım sunumunu dinledik. Emekleri ve verdikleri bilgiler için teşekkür ediyorum."

Projenin tüm aşamalarının Başkan Yalçın’ın talimatları doğrultusunda ilgili birimlerce titizlikle yürütüldüğü belirtilirken, Çevre Temalı Müze tamamlandığında Osmanlı Kültür Sokağı'nın kültürel ve eğitsel değerinin daha da artması bekleniyor.

