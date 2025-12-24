Talas'tan Talas'a: Cengiz Aytmatov Anma Programı

Türk dünyasının ortak vicdanı sanatla anılıyor

Talas Belediyesi, Türk dünyasının ortak vicdanı ve insanlığın ortak sesi olan büyük yazar Cengiz Aytmatov'u anlamlı bir programla anıyor. "Türkiye'deki Talas'tan Kırgızistan'daki Talas'a" başlıklı etkinlik, kültürün sınır tanımayan gücünü sanat aracılığıyla yeniden gözler önüne serecek.

İnsanı merkeze alan eserleriyle milletlerin hafızasında derin izler bırakan Cengiz Aytmatov'un düşünce dünyası, programda müzik ve dans gösterileriyle sahnede hayat bulacak. Etkinlikte Talas Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Orta Asya bozkırlarından Anadolu'ya uzanan ezgileriyle izleyicileri ortak bir duygu ikliminde buluşturacak.

Tarih ve Yer: 27 Aralık 2025 Cumartesi saat 20.00, Kayseri Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi. Program, iki Talas arasında yüzyıllardır süregelen kültürel ve gönül bağlarını bir kez daha hatırlatacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın programla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: Cengiz Aytmatov, kelimeleriyle insanın yüreğine dokunan, eserleriyle bir milletin hafızasını ayakta tutan büyük bir değerdir. Onu anmak, aslında kendimizi, köklerimizi ve ortak geleceğimizi yeniden hatırlamaktır. Yaklaşık iki yıl önce meclis üyelerimizle birlikte yaptığımız bir program kapsamında Kırgızistan’da Cengiz Aytmatov’un oğlu Askar Aytmatov ile görüşmüş ve birinci ağızdan büyük yazar hakkında bilgiler edinme fırsatı bulmuştum. Talas’tan Talas’a kurulan bu gönül köprüsü; kültürümüzün, kardeşliğimizin ve aynı duyguda buluşan coğrafyaların en güçlü ifadesidir. Bizler sanatı sadece bir etkinlik değil, milletleri birbirine bağlayan kalıcı bir miras olarak görüyoruz.

Talas Belediyesi, kültür ve sanat yoluyla ortak değerleri yaşatmaya, Türk dünyasıyla olan gönül bağlarını güçlendirmeye ve bu mirası gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam ediyor. Bu özel gece, aynı duyguda, aynı kültürde ve aynı hatırada birleşen coğrafyaların sanat diliyle buluşmasına sahne olacak.

TALAS BELEDİYESİ, TÜRK DÜNYASININ ORTAK VİCDANI, İNSANLIĞIN ORTAK SESİ OLAN BÜYÜK YAZAR CENGİZ AYTMATOV’U ANLAMLI BİR PROGRAMLA ANIYOR.