TALAY İHA, IDEF 2025'te Üretime Hazır Modeliyle Tanıtılıyor

TALAY İHA, IDEF 2025'te Gösterimde

Gökhan Yıldırım tarafından tanıtılan TALAY, geçtiğimiz yıl dünya çerçevesinde "Dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı" (İHA) olarak dikkat çekmişti. Bu yıl IDEF 2025 fuarında üretime hazır yeni modeli ile uluslararası platformda boy gösterecek.

TALAY, performans özellikleri ve avantajlarıyla, askeri ve sivil alanda geniş bir kullanım potansiyeline sahip olarak öne çıkıyor. Özellikle alçak irtifa görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan bu İHA, çeşitli sensör ve yük taşıma kapasitesi ile dikkat çekiyor.

IDEF 2025'te yer alan TALAY'ın yeni modeli, uluslararası alanda savunma sanayiinde Türkiye'nin yerini pekiştirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

"Dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı" (İHA) olarak ilk kez geçen yıl tanıtılan TALAY, bu kez üretime hazır yeni modeliyle uluslararası arenada boy gösterecek. Geçen yıl düzenlenen SAHA Expo fuarında ilk kez tanıtılan TALAY insansız hava aracı, IDEF 2025’te üretime hazır son modeliyle savunma sanayisindeki karar vericilerin ve profesyonellerin karşısına çıkacak. Deniz ve kıyı görevleri için optimize edilen bu yenilikçi İHA, kanat-yer etkisi (Wing-In-Ground) teknolojisini kullanarak deniz yüzeyinden sadece birkaç metre yükseklikte, radarların tespit edemeyeceği bir şekilde süzülerek hareket ediyor.

"Dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı" (İHA) olarak ilk kez geçen yıl tanıtılan TALAY, bu kez üretime hazır yeni modeliyle uluslararası arenada boy gösterecek. Geçen yıl düzenlenen SAHA Expo fuarında ilk kez tanıtılan TALAY insansız hava aracı, IDEF 2025’te üretime hazır son modeliyle savunma sanayisindeki karar vericilerin ve profesyonellerin karşısına çıkacak. Deniz ve kıyı görevleri için optimize edilen bu yenilikçi İHA, kanat-yer etkisi (Wing-In-Ground) teknolojisini kullanarak deniz yüzeyinden sadece birkaç metre yükseklikte, radarların tespit edemeyeceği bir şekilde süzülerek hareket ediyor.