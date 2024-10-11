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Tarafsız Türkmenistan'ın Rolü: Tokayev'in Vurguları

Tokayev, Türkmenistan'ın tarafsızlığının dünya istikrarına katkı sağladığını belirterek, Mahtumkulu Firaki'nin önemine değindi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 13:00
Tarafsız Türkmenistan'ın Rolü: Tokayev'in Vurguları

Tokayev, Tarafsız Türkmenistan'ın Önemi Üzerine Konuştu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, gelecek yıl tarafsızlığının 30. yıl dönümünü kutlayacak olan Türkmenistan'ın dünya üzerindeki güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Aşkabat'taki Forumda Değerlendirmeler

Tokayev, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenen "Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katıldı. Burada, TÜRKSOY tarafından 2024 yılının "Mahtumkulu Firaki Yılı" ilan edilmesini ve onun eserlerinin UNESCO'nun Dünya Belleği kayıtlarına alınmasını önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Mahtumkulu Firaki'nin Aktualitesi

Tokayev, mevcut jeopolitik zorluklar ve çeşitli tehditler karşısında, derin hümanist fikirleriyle tanınan Mahtumkulu Firaki'nin mirasının daha da önemli hale geldiğine dikkat çekti.

Tarafsızlık ve Güvenlik

Tarafsız Türkmenistan'ın gelecekteki 30. yıl dönümünü kutlayacağını belirten Tokayev, "Tarafsız Türkmenistan, hem dünya genelinde hem de Orta Asya ile Hazar bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına önemli katkılarda bulunmaktadır. Türkmenistan'ın girişimleri nedeniyle BM, 2025 yılını 'Uluslararası Barış ve Güven Yılı' olarak ilan etti. Bu ülkenin başarıları, Firaki'nin güçlü bir Türkmen devleti kurma hayalinin gerçekleşmesine bir örnektir." ifadelerini kullandı.

Kardeşlik ve İşbirliği

Tokayev, Kazak ve Türkmen halklarının köklerinin bir olduğunu ve tarihi ortaklıkları ile yüzyıllara dayanan dostluk geleneğine sahip olduklarını vurgulayarak, "Bu değerler çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliği aktif bir şekilde gelişmektedir." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katıldı.

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