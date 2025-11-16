Tarihi Kilikya Yolu Yürüyüşü Çamlıyayla Etabında 7 km ile Yoğun İlgi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Tarihi Kilikya Yolu Yürüyüşleri' Çamlıyayla etabında yüzlerce doğaseveri bir araya getirdi; 7 kilometrelik parkur renkli görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:44
Tarihi Kilikya Yolu Yürüyüşü Çamlıyayla Etabında 7 km ile Yoğun İlgi

Tarihi Kilikya Yolu Çamlıyayla Etabında 7 km ve Yoğun İlgi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi rotaları gün yüzüne çıkaran 'Tarihi Kilikya Yolu Yürüyüşleri', kış mevsimine yaklaşılırken de yoğun katılımla devam ediyor. Çamlıyayla etabı doğaseverlerin buluşma noktası olurken, 7 kilometrelik parkur renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik Ayrıntıları

Zevzek Tepesinden başlayan ve Çamlıyayla Merkezde tamamlanan 7 kilometrelik parkur, yüzlerce katılımcıyı ağırladı. Etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından kahvaltılık kumanya, Çamlıyayla Belediyesi tarafından ise çay ikramı yapıldı.

Yerel Yetkililerin Değerlendirmeleri

Çamlıyayla Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu, ’Tarihi Kilikya Yolu’nun bölgenin turizm potansiyeline önemli katkılar sunduğunu belirterek, güzergahın kırsal ilçelerden geçmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Sofu, "Tarihi Kilikya Yolu yürüyüşü, Mersin’in kültürel ve doğal değerlerine büyük katkı sağlıyor. Kilikya Yolunun turizm hareketliliğini daha da artıracağına inanıyorum. Zevzek Tepesi Sosyal Tesislerinin rotaya dahil edilmesi de tanıtım açısından büyük bir fırsat" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz da projenin kapsamına dikkat çekerek, yürüyüşlerin 4 etap ve 38 parkurdan oluştuğunu söyledi. Etkinliklere ilginin her hafta arttığını kaydeden Gökayaz, "Duyurular yapıldığında kontenjanlar yaklaşık 2 saat içinde doluyor. Vatandaşlarımızın ilgisi çok yoğun. Yürüyüşler sadece spor değil, aynı zamanda yerel üreticiye ve esnafa ekonomik katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Katılımcı ve Esnaf Görüşleri

Yürüyüşe ilk kez katıldığını söyleyen üniversite öğrencisi Ecem Aktaş, parkuru ’kolay ve keyifli’ olarak değerlendirdi. Emekli Oğuz Kara ise yürüyüşün ’tam kıvamında’ olduğunu belirterek etkinliklerin sürmesini istedi.

Çamlıyayla esnafından Yusuf Sakallı, yürüyüşlerin ilçe ekonomisine canlılık getirdiğini dile getirerek, "Gelen gruplar alışveriş yapıyor. Cevizli sucuk, nar ekşisi gibi ürünlere talep oluyor. Hepimize katkısı var. Vahap Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

