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Tarihî Yıldız Sarayı 100 yıl sonra yeniden ziyaretçilerini bekliyor!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son sarayı olarak bilinen Yıldız Sarayı'nda 5 yıldır süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. Sultan III. Selim döneminde yapılan ve Sultan II. Abdülhamid zamanında genişletilen saray kompleksi, müze olarak yeniden ziyarete açılıyor.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 15:12
Tarihî Yıldız Sarayı 100 yıl sonra yeniden ziyaretçilerini bekliyor!

Uzun süren restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından, Yıldız Sarayı'nın "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" gibi önemli yapıları ilk kez ziyaretçilerine kapılarını açacak. Saray kompleksi, Sultan II. Abdülhamid'in döneminde devlet yönetiminin merkezi ve padişahın ikametgâhı olarak kullanılmıştır.

Osmanlı'nın Son Sarayıydı

Sultan III. Selim'in annesi Mihrişah Sultan için inşa edilen Yıldız Sarayı, zamanla Osmanlı Devleti'nin idari merkezi haline gelmiş ve tarihi olaylara tanıklık etmiştir. Saray, Sultan II. Abdülhamid'in 1909'da tahttan indirilmesiyle önemini yitirmiş, sonrasında da farklı amaçlarla kullanılmıştır.

Müze Olarak Açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Temmuz Cuma günü açılacak olan Yıldız Sarayı, artık müze olarak halka açılacak. Restorasyon çalışmaları sonrası yenilenen saray kompleksi, tarih meraklıları için önemli bir ziyaret noktası olmayı hedefliyor.

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