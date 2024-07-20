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Tarım Bakanlığı hesaplara 119 milyon liralık destek ödemesi yatırdı!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her hafta aktardığı destek ödemesi hesaplara yatırıldı.

Yayın Tarihi: 20.07.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 15:48
Tarım Bakanlığı hesaplara 119 milyon liralık destek ödemesi yatırdı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına tarımsal destek ödemelerinin yatırıldığını duyurdu. 119 milyon 106 bin liralık destek ödemesinin yatırıldığını duyuran bakanlık, detayları sosyal medya hesabından açıkladı. 

Her hafta çiftçilere hububattan mazota, buğdaydan aşıya ve hatta ilaçlamaya kadar destek sunan Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni haftanın destek ödemelerini duyurdu. Toplam 119 milyon 106 bin liralık ödemenin hesaplara aktarıldığını açıklayan bakanlık hububat, dane mısır, yağlı tohumlu bitki, toprak analizi ve daha birçok alanda destek ödemesi yatırdı. 

İşte bakanlığın paylaşımı: 

tarım bakanlığı

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