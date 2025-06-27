Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bugün 67 Orman Yangını!

Tarım ve Orman Bakanı'ndan Orman Yangınlarıyla İlgili Açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele durumuna dair önemli bilgiler paylaştı. Bugün yalnızca 67 yangın çıktığını belirten Yumaklı, bu yangınlardan 63'ünün kontrol altına alındığını vurguladı. Şu an itibarıyla sadece Bilecik-Sakarya sınırındaki yangının devam ettiğini ifade etti.

İklim Değişikliği ve Yangınların Nedenleri

Yumaklı, orman yangınlarının çoğunun insan faktöründen kaynaklandığını ve bu gerçeğin artık herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye'de 1 Ocak 2025 tarihine kadar toplamda 1089 yangın çıktığını belirterek, bu yangınların 1823 hektar orman alanını yok ettiğini söyledi. "Kaybolan yalnızca ağaçlar değil, bu alanda bulunan tüm canlılar." diyerek durumu özetledi.

Yangın Çıkma Sebepleri

Yangınların altında yatan sebepler arasında anız yakılması, bahçe temizliği sonrası çöplerin ateşe verilmesi ve kontrolsüz faaliyetler olduğunu açıklayan Yumaklı, 81 yangının izmarit atılması nedeniyle, 50 yangının ise piknik ateşlerinden kaynaklandığını ifade etti.

Yangınla Mücadele Ekipleri Aktif

Yumaklı, yangınlarla mücadele için dev bir filoya sahip olduklarını bildirerek, "27 uçak, 105 helikopter ve 25 bin personel ile yangınlara müdahale ediyoruz." dedi. Bilecik-Sakarya sınırındaki yangına yönelik gece boyunca müdahale edileceğini belirtirken, vatandaşların da çevrelerinde yangın çıkarabilecek tehlikeleri hızlıca bildirmelerini istedi.

Son Uyarılar

Bakan Yumaklı, yangın çıkmaması konusunda herkesin dikkatli olmasını isteyerek, "Ormanı korumak yalnızca ağaçları değil, tüm canlıları korumak anlamına geliyor." şeklinde konuştu. Yangınların önlenmesi için toplumun her kesiminin hassasiyet göstermesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Maslak'taki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgiler verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Maslak'taki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgiler verdi.