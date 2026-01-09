Tarkan'ın 946 Milyonluk Bağış İddiası Resmen Yalanlandı

Sosyal medyada yayılan Tarkan’ın Sivas’a 946 milyonluk (22 milyon dolar) eğitim bağışı iddiası, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yalanlandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 11:46
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:29
Tarkan'ın 946 Milyonluk Bağış İddiası Resmen Yalanlandı

Tarkan'ın Sivas'taki 946 milyonluk bağış iddiası resmen yalanlandı

Sosyal medyada yayılan haberler resmi makamlarca çürütüldü

Sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yer alan, ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun Sivas'ta 946 milyonluk eğitim bağışı yaptığı; okul, kütüphane ve spor tesisi için 22 milyon dolar bağışladığı yönündeki haberler yoğun şekilde paylaşıldı ve geniş yankı buldu.

Haberlerin ardından Tarkan hakkında övgüler yayıldı ve iddiayı gören geniş bir kesim bilgiye inandı. Ancak iddialar hakkında resmi bir doğrulama gelmeyince kamuoyunda belirsizlik oluştu.

Yalanlama resmi makamlardan geldi. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında ve çeşitli haber mecralarında ülkemizde tanınmış sanatçılarından birinin ilimiz içerisinde; okul, spor salonu, kütüphane alt yapılarında kullanılmak üzere bağış yaptığına dair paylaşımlar yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu paylaşımlar ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İddialara konu edilen bağışlarla ilgili olarak resmi kurumlarımıza yapılmış herhangi bir müracaat bulunmamaktadır." denildi.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Sivaslılar, haberin doğru olduğunu duyduklarında sevindiklerini, gerçek olmadığı anlaşıldığında ise üzüntü yaşadıklarını belirtti. Vatandaşlar, "Keşke doğru olsaydı. Tarkan’ı severiz, önce sevindik sonra üzüldük" şeklinde konuştu.

