Tarsus Meclisi 'İklime Dayanıklı Tarsus' Projesine Oybirliğiyle Onay Verdi

Tarsus Belediye Meclisi, 'İklime Dayanıklı Tarsus' projesinde Belediye Başkanı Ali Boltaç’ı münferiden yetkilendirdi; toplantıda imar, yönetmelik ve anma konuşmaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 14:59
Tarsus Belediye Meclisi, "İklime Dayanıklı Tarsus: Polonya’nın Kentsel İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltma Önlemleri Konusundaki Deneyimi Paylaşılıyor" adlı proje kapsamında, belediyeyi temsilen Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın münferiden yetkilendirilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Toplantıda alınan kararlar

Tarsus Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Muzaffer Sadık Güngör başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemde yer alan imar planı değişikliği talepleri, belediye müdürlüklerinin çalışma yönetmelikleri, taşıt alımı ve yetkili sendika ile yapılacak sosyal denge sözleşmesi gibi maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Mecliste ayrıca, şehirde iklim dayanıklılığının artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiren proje görüşüldü ve Tarsus Belediyesini temsilen Ali Boltaç’ın münferiden yetkilendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Belediye Başkan Vekili Muzaffer Sadık Güngör, 10-16 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "10 Kasım, bir milletin yüreğine düşen en sessiz gündür. Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. O’nun bedeni aramızdan ayrılsa da fikirleri ve idealleri milletimizin damarlarında yaşamaya devam ediyor. En büyük mirası, düşünen, sorgulayan ve inanan bir millet bırakmaktır" ifadelerini kullandı.

Güngör ayrıca yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak, "Bir kalemin ucuyla geleceği şekillendiren tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülüp oylanmasının ardından sona erdi.

