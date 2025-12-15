DOLAR
Tarsus'ta İstiridye Mantarı Mersin Üniversitesi Gastronomi Öğrencilerine Tanıtıldı

Tarsus Belediyesi üretimi istiridye mantarları, Mersin Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencilerine uygulamalı etkinlikle tanıtıldı; öğrenciler farklı pişirme teknikleriyle yemekler hazırladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:24
Tarsus Belediyesi bünyesinde üretilen istiridye mantarları, Mersin Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileriyle düzenlenen uygulamalı etkinlikte tanıtıldı. Etkinlikte genç şef adayları, istiridye mantarlarını farklı pişirme teknikleriyle değerlendirerek çeşitli yemekler hazırladı.

Uygulamalı Eğitim ve Üretim Bilgilendirmesi

Etkinlik, Tarsus Belediyesinin yerel üretimi desteklemek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi. Gastronomi öğrencileri hem üretim süreci hakkında bilgi aldı hem de uygulamalı mutfak deneyimi yaşadı. Öğrenciler, belediye tarafından yetiştirilen istiridye mantarlarını kullanarak hünerlerini ortaya koydu.

Hedef: Yerel Üretim ve Mesleki Deneyim

Gerçekleştirilen çalışmayla yerel üretimin teşvik edilmesi ve gastronomi alanında eğitim gören öğrencilerin mesleki deneyim kazanması hedeflendi. Üretimle eğitimin bir araya geldiği etkinlik, öğrenciler için mutfağı aynı zamanda bir öğrenme alanına dönüştürdü.

Başkanın Değerlendirmesi

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunarak: "Tarsus Belediyesi olarak yerel üretimi desteklemeyi çok önemsiyoruz. Bu üretimi gençlerimizin eğitimiyle bir araya getirmek bizim için ayrı bir değer taşıyor. Öğrencilerimiz, bir ürünün üretimden mutfağa gelene kadar geçen sürecini yerinde görme ve deneyimleme fırsatı buldu. Bu tür çalışmalarla hem üreticiyi hem de geleceğin meslek sahiplerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

